Jelentős útfelújítások valósulnak meg Pápán és környékén

Több mint másfél milliárd forintból összesen tíz kilométert meghaladó útszakasz megújítása történt meg, illetve van folyamatban Pápán és környékén – mutatott rá Kovács Zoltán országgyűlési képviselő.

Mint beszámoltunk róla, nemrég megkezdődött a Korvin utca teljes körű rekonstrukciója. Az első építési ütem a Fő tér és a Kard utca közötti szakaszt érinti. A munkálatok elindulásával kapcsolatban Ko­vács Zoltán összegezte a várost érintő útfejlesztéseket a papa-ma.hu-n. A térség országgyűlési képviselője ki­emelte: az egyedi kormánydöntéssel kapott 650 millió forintos forráshoz a pápai önkormányzat jelentős milliókat tett hozzá, hogy megújulhassanak a város utcái. Emellett van egy országos program, melybe a Pápához csatolt települések is belefértek, így az útfelújításokra fordított pénz meghaladja a másfél milliárdot.

– Mint tudjuk, a Korvin utcai felújítás a kormány egyedi döntése alapján kapott 650 millió forintos támogatás felhasználásával valósul meg. Tavaly ebből épült újjá a Várkert utca, a Török Bálint utca, a Vásár utca és a Korona utca, idén pedig már elkészült a Jókai utca. Emellett a várost érintő, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak is megújultak állami és európai uniós forrásból, az országos útfejlesztési program keretében. Így például a Vaszari út a repülőtér felé, valamint a Borsosgyőrön, illetve Kéttornyúlakon átvezető országos főút, melyek egyben az említett városrészek főutcái is. Ha mindehhez hozzávesszük a Pápáról sugarasan kiinduló utakat is, akkor több mint 10 kilométer hosszúságú út felújításáról beszélhetünk, hiszen a Nagygyimót felé haladó út felújítása is jelentős eredmény – hangsúlyozta Kovács Zoltán.

Az országgyűlési képviselő hozzáfűzte, a Magyar Közúttal már egyeztettek arról, hogy a Somlai úti körforgalomhoz, valamint a MiG–21-es emlékmű körforgalmához további közlekedésbiztonsági eszközöket telepítenek, hogy a járművezetők figyelmét a közlekedésre irányítsák.