Jelképes faültetés Veszprémben a Kálvin János parkban

Három korai juharfát ültettek el a napokban a Kálvin János parkban egy országos fa­ültetési programban.

A jelképes faültetés minta­programban 33 hektáron ültetnek fát idén ősszel és jövő tavasszal, de nyitottan állnak a civil kezdeményezésekhez is – mondta el Ugron Ákos Gábor, a Verga Zrt. vezérigazgatója.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, a tárca által elindított fásítás célja az erdőállomány javítása és az erdőterületek nagyságának növelése. Hozzátette, az állami erdőgazdaságok több mint 550 hektár új erdőt telepítenek országszerte a programban, ez kétmillió facsemete elültetését és 100 tonna makk felhasználását jelenti.

Kiemelte, a legnagyobb mértékű új erdőtelepítés Veszprém megyében lesz, 78 hektáron 283 ezer csemetét ültetnek el. Az államtitkár arról is beszélt, az erdőgazdálkodás hatékony válasz a klímaváltozásra, ugyanis a hazai erdők az országos szén-dioxid-kibocsátás 7-8 százalékát képesek megkötni.

Brányi Mária alpolgármester a mintaprogram kapcsán az 1930-as évek veszprémi fásításával vont párhuzamot, akkor népesült be növényekkel, fákkal a Gulya-domb és több városrész is. Elmondta, a faültetés a városi környezetben javítja az életminőséget és a klimatikus hatásokat is.