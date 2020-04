Jó kezekben vannak az idősek a Pápa környéki református szeretetotthonokban

Példásan védekeznek a koronavírus-járvánnyal szemben az Ujvári János Református Szeretetotthon külsővati, pápakovácsi és szőci intézményegységei. A fenntartó egyházközségnek köszönhetően mind személyi, mind védőeszköz-állomány szempontjából jól ellátottak.

Az Ujvári János Református Szeretetotthon a Dunántúl legnagyobb református, tartós elhelyezést biztosító, időseket ellátó szervezete. A Mezőörsi Református Egyházközség fenntartásában működő intézményhez öt idősotthon tartozik 567 ellátottal és közel háromszáz munkavállalóval. Két részleg Győr-Moson-Sopron megyében, Mezőörsön és Jobaházán található, három pedig Veszprém megye területén, Pápakovácsiban, Külsővaton és Szőcön, melyekben összesen 452 lakóról gondoskodnak.

Szőke Barnabás igazgató-lelkipásztor megkeresésünkre elmondta, az intézményegységek egyikében sincs és nem is volt – sem ellátotti, sem dolgozói tekintetben – koronavírussal fertőzött személy, és ennek gyanúja sem merült fel. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy idős lakóik a legnagyobb biztonságban legyenek. A védekezéshez a fenntartó egyházközség minden anyagi és szakmai segítséget megad.

A szeretetotthonban már március 9-én elrendelték a látogatási tilalmat, ellátottaik számára a kijárási, valamint új lakó felvételére vonatkozó tilalmat is. Még februárban saját forrásból több hónapra elegendő kéz- és felületfertőtlenítő szereket, fertőtlenítő szappanokat, gumikesztyűket, maszkokat vásároltak, és azóta is folyamatos ezen termékek beszerzése. Az elmúlt napokban egyszer használatos műtős-sapkákat, lábvédőzsákokat, arcpajzsokat, egyszer használatos vízlepergető védőköpenyeket, PVC-kötényeket is beszereztek.

– Nem hagyjuk kifogyni a készleteinket, folyamatosan ellenőrizzük a raktárainkat. Emellett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól kaptunk segítséget kisebb tételben, a tervek szerint heti rendszerességgel kesztyűket és maszkokat, valamint várhatóan védőköpenyeket is biztosítanak számunkra. A napokban pedig országgyűlési képviselőktől is kaptunk maszkfelajánlásokat. Beszereztünk továbbá érintés nélküli homlokhőmérőket, amivel naponta mérjük a dolgozók testhőmérsékletét a munkahelyre történő belépéskor. Erről nyilvántartást vezetünk, melyben nyilatkoznak dolgozóink, hogy az elmúlt két hétben nem jártak külföldön, és nem találkoztak koronavírus-gyanús személlyel. Hasonló nyilatkozatot töltetünk ki az intézménybe lépő partner vállalkozókkal, például az élelmiszerszállító cégekkel is – számolt be az óvintézkedésekről Szőke Barnabás.

Az igazgató-lelkipásztor hozzátette, folyamatosan és rögtön reagálnak a miniszteri és népegészségügyi ajánlásokra, az intézmény részére saját pandémiás izolációs tervet készítettek, többfelé útmutatót, rengeteg szóróanyagot, plakátot helyeztek el intézményegységeik területén. Folyamatosan tájékoztatják és oktatásban részesítik a betegség tüneteiről a munkatársaikat, nemcsak az ápoló, hanem a technikai személyzetet is. Az infekciókontroll-oktatást szóbeli számonkéréssel dokumentálják.

Megjegyezte, hogy járványügyi érdekből hat főt átvettek a pápai kórházból, amit a szakminisztérium előírásának megfelelően tehermentesítenek. Őket az egészségügyi intézményben két hétig elkülönítették, erről a kórház vezetősége nyilatkozatot adott, valamint negatív koronavírus-teszt is szükséges volt az áthelyezéshez.