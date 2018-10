Utcán élő jó néhány hajléktalant segített albérlethez a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A 24 hónapig tartó program közel 100 millió forintba kerül, amit uniós pályázaton nyert a karitatív szervezet veszprémi hajléktalan embereket segítő intézménye.

– Másfél év után, immár harmadszor, újra sikerrel pályáztunk uniós forrásra, ahonnan 99,45 millió forintot kaptunk arra, hogy két éven át lakhatást nyújtsunk azoknak, akik közül jó néhányan erdőben, panelházak dzsungelében laktak eddig – tájékoztatta lapunkat Szaller Péter, a szeretetszolgálat veszprémi koordinátora, a program szakmai vezetője. Hozzátette: 35 fedél nélküliről pszichológus, addiktológus, háziorvos adott szakvéleményt, aminek alapján végül húszan foglalhatták el szállásukat a nyár végén.

– Olyan albérleteket kerestünk a megyeszékhelyen, ahol havonta 70-80 ezer forintból megoldható személyenként a szállás rezsivel együtt. Négyen élettársakként költöztek be az összkomfortos lakásokba, a többiek pedig párban: hasonló sorsú ismerősükkel, barátjukkal álltak össze, hogy új életet kezdjenek. A főbérlőkkel mi kötöttünk szerződést, szükség esetén új bútorokat, háztartási gépeket, konyhai felszereléseket is vittünk, valamint a támogatottaknak vásároltunk ruhákat – mondta Szaller Péter.

A korábbi, de most is szigorú keretekhez kötött pályázatokhoz képest annyi az újdonság, hogy tisztálkodási eszközökkel és kiegészítő támogatásokkal is jobban elláttuk őket. Az együttműködési megállapodásban rögzítettük a jogaikat és a kötelezettségei­ket is.

Bármilyen furcsán is hangzik, az egyik legfontosabb kitétel, hogy az illető folyamatosan lakja az albérletet, azaz ne tévelyedjen vissza az utcára…Mert az a legfőbb cél, hogy a rászorulók – megkapva a lakhatás adta biztonságot – képzéseken vegyenek részt, hogy aztán önállóan elindulhassanak az életben.

A tíz, albérletben élő nehéz sorsú ember mögött nyolctagú csapat áll, akik egyengetik az útjukat. Négy szociális munkás napi-heti szinten tartja velük a kapcsolatot, ugyanis ezeknek az embereknek az új életformához való alkalmazkodás is gondot jelent(het). Jó részük eddig a szabad ég alatt éjszakázott, nem foglalkoztak életük szervezésével, mert különböző problémákkal küszködtek. Most viszont fokozatosan a saját lábukon kell megállniuk, beosztani a pénzüket, elintézni az ügyeiket. A nagy változás stresszel jár, hiába léptek óriásit előre az életben. Sokaknak ismeretlen az összkomfortos világ, amiben már magukról kell gondoskodniuk – bár a szociális munkásokat bármikor segítségül hívhatják.

Az együttműködés azt is tartalmazza, hogy a tizenkét rászoruló október közepétől nyolc hónapon át köteles napi hat órában részt venni egy összetett tanfolyamon, ahol fejlesztik képességeiket, készségeiket, megtanítják őket, hogyan kell állásra jelentkezniük. Betekintést kapnak az állatgondozói és a parkgondozói munkakörökbe. Tartanak nekik szocializációs tréninget, életvezetési képzést. A máltaiak a többieknek közfoglalkoztatásban munkát tudnak adni, hogy napjaikat ne tétlenül töltsék átmeneti otthonukban.

Szaller Péter azt is elmondta, hogy a tanfolyam ideje alatt – amennyiben rendszeresen részt vesznek a képzéseken – mindegyikük kap 55 ezer forintot megélhetésre, ingyen- ebédet, helyi járati bérletet, valamint 25-30 ezer forintos élelmiszer-utalványt. A tanfolyam kezdete előtt felszerelik őket tanszerekkel. A szakmai vezető megjegyezte, tíz évvel ezelőtt 130-140 hajléktalan élt a megyeszékhelyen, az utóbbi években 90-100-an.

– Programunk célja, hogy ezeket az embereket vissza­vezessük a társadalomba. Ke­ressenek állást, tudjanak magukról gondoskodni, s ne a szabad ég alatt éljék le az életüket. Meg kell tanulniuk ön­állóan élni, hogy ne szoruljanak másokra. Az előző két programunk sikeres volt, bízom benne, hogy ez is ilyen lesz. Hogy a fedél nélküliek száma nem változik évek óta, az annak tudható be, hogy újabb emberek kerülnek utcára, akiknek segítő kezet kell nyújtanunk – mondta végezetül Szaller Péter.