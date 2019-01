Jó úton halad Devecser városa

Mozgalmas és egyben eredményes évet zárt a város fejlődése szempontjából. Értéknövelő beruházások, korszerűsítési munkák és élénk kulturális élet jellemezte a tavalyi évet, amely folyamat a tervek szerint a jövőben is folytatódik – fejtette ki évértékelőjében Ferenczi Gábor polgármester.

– A város szemléletmódját, értékrendjét tükrözi, hogy melyek azok a területek, amelyekre fordítottuk azt a közpénzt, amelyet szabadon felhasználhattunk a tavalyi évben. Önkormányzatunk 2018. évi költségvetési előirányzata 1,726 milliárd forint volt, amely emellett 47 millió forint működési forráshiányt tartalmazott. A tavalyi év során előrelépésként értékelhetjük, hogy az iparűzési adóból 200 millió forint bevétele származott az önkormányzatnak, amely összeg hozzávetőlegesen 34 millió forinttal több, mint 2017-ben volt. A növekedés nagyrészt a helyi iparűzési adót fizető vállalkozások eredményesebb működéséből, valamint az építményadó- és gépjárműadó-hátralékok szigorúbb behajtásából adódott. A 2018-as évben a felhalmozási bevételünk minimális volt, összesen négymillió forint, tekintettel arra, hogy önkormányzati vagyonelemet szinte alig értékesítettünk. Önkormányzatunk jelentős összeget, mintegy hétmillió forintot fordított a Devecseri Sportegyesület MLSZ-támogatásának önrész-finanszírozásához. A lehetőségeinkhez mérten pedig a civil szervezeteket is segítettük – jegyezte meg a városvezető.

Kiemelte továbbá a Vac­kor óvodát érintő fejlesztést, amely egy mini bölcsődei részleggel is gyarapodott. Hosszú évtizedek után a tavalyi évben elindult az új temető ravatalozójának a felújítási munkálata, amelyet szintén pozitív eredményként értékelt a polgármester. A munkálatok a 2018-as évben továbbra is folytatódtak a belvárosi piac- és rendezvénytéren a korszerűsítés érdekében. Örvendetes hírként a város fejlődését szolgáló nyertes pályázatokról is beszámolt Ferenczi Gábor.

– A leromlott városi területek rehabilitációja Devecserben című projekt előkészítő tanulmánya, a projekt menedzsmentje, a tájékoztatás biztosítása már megvalósult a 2018-as évben. Ez a pályázat hat bérlakás építését biztosítja a számunkra. A meggyeserdei iparterület fejlesztésére nyert pályázatunk szintén elindult az engedélyezési tervek és egyéb egyeztetések útján. A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése című pályázatunk is elnyerte a döntéshozók támogatását, így ez irányú korszerűsítést is elindítottunk tavaly. Az egykori járási Berta kórház főépülete fog a tervek szerint teljesen megújulni, hogy az önkormányzat által működtetett valamennyi szociális intézmény egy helyszínen, kimagasló színvonalon, korszerűbb feltételekkel, költséghatékonyabban tudjon működni. Szükséges megemlíteni, hogy az óvodai és iskolai segítőtevékenység támogatására elnyert pályázatunknak köszönhetően megbízási díjakat és járulékait tudjuk rendezni, valamint könyvek, sportszerek, játékok, eszközök beszerzését és gyermekprogramok szervezését valósítjuk meg. A társadalmi együttműködés Devecserben című pályázatban foglaltakat – mely a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatását helyezi előtérbe – reményeink szerint Sümeg önkormányzatával együttműködve valósítjuk meg a közeljövőben – fejtette ki a város- vezető.

A visszatekintés és a jövőbeni célok tükrében hozzátette, a 2018-as esztendőt meglehetősen szoros gazdálkodás mellett, szabad pénzmaradvánnyal, 24 millió forinttal pozitívan zárta az önkormányzat, biztosítva az intézmények folyamatos és zavartalan működését az elmúlt évben is. A gazdasági eredmények és számadatok után végül a kulturális élet sokszínűségére is reflektálva örvendetes eseménynek értékelte a 2018-ban már negyedik alkalommal megtartott Bakony–Somló Népművészeti Fesztivált és a sikeres nyári Devecseri Városnapok rendezvénysorozatot a Gárdonyi Géza – Fel nagy örömre adventi kórustalálkozóval, illetve a Gárdonyi Emléktársaság eseményével egyetemben.

A komoly vonzerővel bíró rendezvények jelentősek idegenforgalmi és településmarketing-szempontból is. A devecserieket a művelődési központ sokszínű rendezvényei, számos képzőművészeti kiállítás, színházi produkciók várták tavaly, jelezve ezekkel is: a város jó úton halad.