Jóban és rosszban is működnie kell a házasságnak, vallja Porga Gyula

A házasság hetét és a Valentin-napot is sokszor bélyegzik olyan ünnepnek, amely csak a szerelmeseknek szól. Azonban mindkét alkalom jó lehetőséget nyújt mindannyiunk számára, hogy örüljünk egymás boldogságának, és erőt merítsünk egymás történeteiből.

A házasság hete alkalmából Porga Gyula, Veszprém polgármestere és felesége, Héthelyi Réka – a Három Királyfi, Három Királylány helyi mentora, közösségfejlesztő és tanító – mesélt a házasságban töltött éveikről, a derűs és árnyoldalról.

Héthelyi Réka 2013 óta szervezi Veszprémben a házasság hete eseményeit, amelyhez az évek során civil szervezetek, helyi intézmények is csatlakoztak. Emellett megálmodója és mentora a Családika Közösségi Térnek, ahol a kisgyermekükkel otthon levő édesanyáknak nyújtanak tanácsadást, szerveznek programokat, tréningeket.

– Mi huszonegy éve megígértünk valamit a balaton­kenesei plébánián, és az az ígéret huszonegy éve keretet ad az életünknek, a napjainknak, és a gyerekeink életének is. Én akkor ott valamit megfogadtam, és bármennyire is kocogjanak otthon a poharak – mert időnként azért kocognak –, azt gondolom, hogy az az ígéret tartja bennem a lelket akkor is, amikor konfliktus vagy betegség van, de akkor is, amikor szép időszakok vannak. Azt gondolom, hogy a három gyermekünknek ennél többet nemigen adhatunk:

csak a boldogságainkat, a konfliktusainkat és az örömeinket

– mondta el Héthelyi Réka.

– Valóban a huszonegy évvel ezelőtti eskünkhöz tartjuk magunkat. A házasság hete idei szlogenje az „igenekről” szól. Szerintem nagyon fontos, hogyha az ember egyszer igent mond, akkor ahhoz a végsőkig kell tartania magát. Emellett van egy másik fontos üzenete is ennek, hiszen ahol „igenek” vannak, ott kellenek „nemek” is. Hiszen minden „igennek” a tartalma mégiscsak attól lesz igaz, hogyha azok mellé nemek is társulnak. A mi elmúlt huszonegy évünk, ahogy Réka is mondta, inkább az örömökről, de nyilván a konfliktusokról is szól. Az eskünk úgy szólt, hogy jóban és bajban is ki kell tartanunk, ezért arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy közösen minden nehézséget könnyebb legyőznünk – mondta el Porga Gyula.

A házasság hete idei mottója: Ezerszer is igen!

A házasság hete – mely február 7-től 14-ig tart – olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti mindennapi életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi örömeiről és feszültségeiről.