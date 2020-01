Jól halad a korszerűsítés a pápai kórházban

Jó ütemben halad a pápai Gróf Esterházy Kórház energetikai korszerűsítésére irányuló 1,6 milliárd forintos beruházás megvalósítása, amelynek keretében többek között nyílászárócseréket végeznek, megújítják a fűtési rendszert és hőszigeteléssel látják el az épületet.

Az energetikai korszerűsítés legfőbb célja a fűtési rendszer megújítása a kórház régi épületeiben, továbbá azok hőveszteségének csökkentése, ami a külső hőszigeteléssel, a födémszigeteléssel, illetve a nyílászárók cseréjével valósul meg.

Emellett korszerű és energiahatékony, megújuló energia felhasználásával működő fűtési rendszert alakítanak ki új, modern kazánok beépítésével, miközben a mosoda és a konyha részére szükséges gőz biztosításához pedig új gőzfejlesztő kazánt üzemel be a kivitelező. Az érintett épületekben a fűtési vezetékrendszereket és a radiátorokat is kicserélik.

Az európai uniós forrású projekt kivitelezése 2019 tavaszán kezdődött meg, a beruházás kiterjed az egészségügyi intézmény több mint 260 éves törzsépületére, a szakrendelőre, az ápolási osztályra, valamint a gazdasági épületre. A várhatóan 2020 első félévéig tartó építkezést, a fejlesztés megvalósítását a kórház folyamatos működése mellett végzik.

Töreki-Vörös Ibolya, a Gróf Esterházy Kórház főigazgatója a legutóbbi helyszínbejárás alkalmával kifejtette, a nyílászárók cseréjét már elvégezték, miképpen például az új radiátorokat és kazánokat is beszerelték. Az érintett épületek külső szigetelése szinte teljesen elkészült, és a hőtartásuk érezhetően sokkal jobb a korábbinál, kevesebb energia felhasználásával tudják biztosítani a megfelelő hőmérsékletet a helyiségekben. Mindez bizonyára a működtetési költségekre is pozitív hatással lesz.

A korszerűsítési munkálatok a betegellátással párhuzamosan zajlottak és zajlanak, ami precíz munkaszervezést és nagy fokú fegyelmezettséget igényelt, de a főigazgató elmondása szerint ezen időszak alatt komolyabb probléma nélkül sikerült elvégezni a szükséges beavatkozásokat a gyógyítóhelyiségekben, a kórtermekben.

Töreki-Vörös Ibolya hozzátette, újabb felújítás is várható a pápai kórházban: az Emberi Erőforrások Minisztériuma több mint 200 millió forintot biztosít a régi törzsépület külső felújítására, valamint a tetőhéjazat rendbetételére – az ezekkel kapcsolatos munkálatok tavasszal kezdődhetnek meg. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere a helyszínbejáráson kiemelte, az energetikai korszerűsítések nemcsak a költséghatékony működtetés miatt hangsúlyosak, ezek környezetvédelmi szempontból is különösen fontosak. A városvezető megjegyezte, jelenleg négy másik önkormányzati épületben folyik hasonló munka, és hamarosan megkezdődhet a Városi Sportcsarnok energetikai felújítása is.