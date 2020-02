Jól halad az építkezés – Modern uszoda épül Veszprémben

Jó ütemben halad a sportuszoda építése, amelyet várhatóan jövő tavasszal vehet birtokba a sportszerető közönség.

A régóta várt fejlesztés tavaly nyáron kezdődött el a Modern városok program keretében. Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Porga Gyula, Veszprém polgármestere a napokban szakmai bejáráson tekintette meg az épülő létesítményt.

Ovádi Péter arról tájékoztatta lapunkat, hogy jó ütemben folyik az építkezés. – Az építmény betonszerkezetei és a teljes acélszerkezet elkészült, mindeközben gőzerővel folynak a kevésbé látványos, azonban fontos kőműves- és szakipari munkák, így az elektromos és gépészeti alapszerelések, továbbá az uszoda gépészetének kiépítése – nyilatkozta a Naplónak a beruházás jelenlegi fázisáról a képviselő. Ovádi Péter tájékoztatójában arra is kitért, hogy a létesítmény a város és a térség verseny-, illetve szabad- idősportját egyaránt kiszolgálja majd.

– A megyeszékhelyen két úszóegyesület, a Veszprémi Úszó Klub és a Balaton Úszó Klub működik, utóbbi kiválósága például az a Rasovszky Kristóf, aki idén a tokiói olimpián képviselheti a várost.

Az új uszoda a szabadidősportot is segíti, és fontos szerepe lehet abban, hogy sokan megtanuljanak úszni. Veszprémnek azért is fontos a beruházás, mert azon kevés megyeszékhelyek egyike volt, amelyeknek nem volt sport­uszo­dájuk – fogalmazott Ovádi Péter országgyűlési képviselő.

A sportuszoda minden tekintetben megfelel majd a 21. század kívánalmainak: helyet kap benne egy ötvenszer 25 méteres nagymedence tíz versenypályával, több mint félezer néző befogadására alkalmas lelátóval. Emellett egy huszonötször 12,5 méteres bemelegítőmedence, valamint egy változó vízmélységű tanmedence és wellnessvilág is része lesz a közel 9500 négyzetméteres, háromszintes uszodának.

A komplexumban wellnessrészleget is kiépítenek, amelyben egy kör alakú gyermekmedence, egy pezsgőmedence, egy panorámaszauna, gőz- és jégkabin, valamint inf­ra­szauna is helyet kap. Veszprém mellett a térséget is kiszolgálja majd a létesítmény, mely mintegy tízmilliárd forintból, állami beruházásban épül meg. A létesítményt várhatóan jövő tavasszal adják át.