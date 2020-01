Jótékonysági futást rendeztek a tótvázsonyi oviért

Már ötödik alkalommal rendezték meg a Morzsa Party futóversenyt a Balaton-felvidéken, amelynek Baranyai Máté, Burján Jenő és Kynsburg Zoltán voltak a megálmodói.

A három versenyszervező összekapcsolta a futással a négy települést: Tótvázsonyt, Barnagot, Pécselyt és Balatonszőlőst, és minden évben valamilyen jótékony célra ajánlják fel a verseny bevételét.

A január ötödikei jótékonysági futást 4, – 8, – 13 és 23 kilométeres távokon indították el: Tótvázsonyból rajtolva, Barnag, Pécsely és Balatonszőlős érintésével, majd tótvázsonyi célba érkezéssel. A legkisebbek részére szerveztek egy 600 méteres futamot is, amelyen a szüleikkel együtt futottak az apróságok, a maguk által rajzolt rajtszámokat viselve. Az évindító futást a Balatoni Helyi Értékek Egyesület, a Gyermekmosoly Alapítvány és Balatonfüredi Atlétikai Club szervezte, akikhez csatlakozott a Tótvázsonyi Ifjúsági Egyesület és a helyi önkormányzat is.

A hagyományos, január eleji verseny iránt nagy az érdeklődés, a szeles idő ellenére most is 135-en neveztek, a kisgyermek futam résztvevői mellett. Érkeztek Tapolcáról, Ajkáról, Balatonfüredről és Székesfehérvárról is, és meglepetésként 24 futó jött el Várpalotáról. A kultúrház elől induló versenyre 2020 forint nevezési díjat kértek a szervezők, melyet a tótvázsonyi Hajnal Óvoda és Bölcsőde részére adnak majd át az adományokkal együtt.

Magasi Jánosné az óvoda intézményvezetője elmondta, hogy meglepetés volt számukra ez az újszerű kezdeményezés, de nagyon örülnek neki, már csak azért is, mert a jelenleg 80 óvodást és 10-12 bölcsődést fogadó intézmény éppen fejlesztés alatt áll.

Várhatóan 2020 szeptemberére egy mini bölcsődével bővülnek majd, és nagyon sokrétűen fel tudják majd használni az adományt. A mozgásterápiás óvoda egy nagyobb, modernebb torna szobát is kap a fejlesztésnek köszönhetően, amely a falu lakosait is várja majd különböző mozgásos programokra.