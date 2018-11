Jótékonysági gálát rendeztek a hátrányos helyzetű fiatalokért

A Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület 11. jótékonysági gáláját szombaton rendezte meg a Pannon Egyetem aulájában.

Molnár Roland, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület elnöke arról beszélt, hogy sok jótékonysági akciójuk és rendezvényük van és volt.

– Az egyesület felé nagyon sok jóság jött, kiemelném az egyetem gazdasági és informatikai karát. Közösségünk életében most is, mint mindig, csodák történnek. Mindig meglepődőm, hogy mennyi segítő szándékú ember van – fogalmazott Molnár Roland.

Somlai Sarolta, a Simonyi általános iskola kitűnő tanulója egy MTB kerékpárt kapott ajándékba, valamint a 15 meghívott diák is jelképes ajándékcsomagot vehetett át, ugyanakkor díjat kaptak az egyesület örökös tagjai. Molnár Roland elárulta, hogy a gála teljes bevételét a hátrányos helyzetű gyerekek támogatására fordítják.

– Nagyon keményen kell dolgozni és minél többet – mondta az elnök.

Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke úgy fogalmazott, hogy a Veszprém Megyei Közgyűlés lehetőségeihez mérten segíti a hasonló rendezvények megszervezését.

– Nagyon fontosnak gondolom Molnár Roland egyesületi elnök és munkatársainak a tevékenységét, a megyei önkormányzat nevében is öröm számunkra, hogy ilyen eseményeket megszerveznek. Kivételes az, hogy immár több mint egy évtizede működik a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület, ami azt is jelenti, hogy jó helyre kerülhetnek a felajánlott anyagi és tárgyi adományok. Ez példaértékű, ugyanakkor követésre méltó! Mint ahogyan az is, hogy a támogatói kör is folyamatosan bővül. Azt kívánom, hogy minél nagyobb híre legyen ennek a nagyszerű rendezvénynek, és minél több fiatalon tudjon segíteni az egyesület – nyilatkozta a megyei közgyűlés alelnöke.