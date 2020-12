Jótékonysági licitet rendeztek a vadmentők

A Fehér Holló Vadmentő Alapítvány és Természetvédelmi Mentőközpont első alkalommal rendezett karácsony előtt jótékonysági licitet. A segítő szándékú állatbarátoktól közel 200 felajánlás érkezett, amelyekre december 11 és 13 között lehet licitálni az alapítvány közösségi oldalán. A kedves, többségében a felajánlók által készített, egyedi ajándéktárgyak között feltűntek az alapítvány által gondozott, népszerű gólyák és őzek is, illetve sokakat megihletett Fanni a róka is.

Érkeztek a licitre például horgolt kisállatok, szalvéta technikával készített, madarakat ábrázoló hűtőmágnesek, ékszerek, festmények, könyvek és igazán egyedi kerámia madáretetők is. Az egyik legkülönlegesebb felajánlás az szoborkompozíció volt, amelynek alkotója egy gyapjúból készült borzot helyezett el egy olyan uszadékfában, amely egy tőlünk 9000 kilométerre lévő, érintetlen amerikai indián földről érkezett.

A Vadak karácsonya jótékonysági akción az egy-egy tárgyért a legtöbbet felajánló licitálóhoz, az összeg befizetése után juttatják majd el a licit során megszerzett ajándéktárgyat.

A kedves, többségében az állatokhoz is kötődő ajándékok megvásárlásával nemcsak különleges és egyedi ajándékok kerülhetnek így a karácsonyfa alá, hanem nemes ügyet is támogatnak az állatbarát vásárlók. A jótékonysági liciten befolyt összeggel a vadmentők munkáját, ezáltal a Fehér Holló Alapítványhoz kerülő sérült, beteg állatok sorsának javulását is segítik a licitálók.

Németh József, a vadmentő alapítvány vezetője szerint a jótékonysági liciten befolyt összeget legalább 50 féle módon elkölthetnék a hozzájuk kerülő állatok érdekében. A legvalószínűbb mégis az, hogy a már régóta tervezett nagy, fogadó röpde építési költségeihez használják majd fel.

Reményeik szerint a madárröpde munkálatai még idén decemberben elkezdődnek.