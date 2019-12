Jótékonysági vásárt tartottak az egyetemen

A Pannon Egyetem Mérnöki Karáról indult a jótékonysági adventi vásár ötlete, de mára az egyetem többi intézete is bekapcsolódott a programba.

Karácsonyi lakásdíszek, gyertyák, ékszerek és megannyi kézzel készített különlegesség várta az érdeklődőket a Pannon Egyetem adventi vásárában hétfőn. Idén immár hatodik alkalommal rendezték meg a jótékonysági vásárt, melynek az idei évben Németh Sándor, a mérnöki kar dékánja volt a fővédnöke. Munkaközösségek, kollégiumok és magánszemélyek is felajánlották egyedi munkáikat a vásárra, közel harminc közreműködő munkáját dicsérte a vásár létrejötte, és a vásárlói oldalon is nagy volt az érdeklődés. A vásár bevétele közel háromszázezer forint lett, a befolyt összegből a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Családi Átmeneti Otthonát támogatja az egyetem.

Gombás Kornél, a Pannon Egyetem sajtómunkatársa elmondta, az adventi jótékonysági vásárnak már nagy hagyománya van az intézményben. – Mi mindig nagy örömmel fogadjuk, ha a kollégák, diákok hasznos és karitatív tevékenységeket folytatnak, nem feltétlenül csak az ünnepi időszakban, de egész évben támogatjuk a hasonló kezdeményezéseket. Az egyetem hallgatóinak szociális érzékenyítése egész évben kiemelten fontos feladat, és minden jótékonysági akciónak, gyűjtésnek igyekszünk helyet biztosítani – tette hozzá.

A Pannon Egyetemen párhuzamosan több gyűjtés is folyik. Gombás Kornél elmondta, fontosnak tartják, hogy azokat az egyetemhez köthető munkatársakat is támogassák, akiknek erre szükségük van, valamint december 18-ig a gazdaságtudományi kar szervezésében még tart az adománygyűjtés az Alex Állatvédő Egyesületnek is.