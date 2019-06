Jubileumot ünnepelt a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub

A veszprémi Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub 45 éves jubileumi ünnepségét tartották az Agóra Veszprém Kulturális Központban.

Értékvesztett világunkban értéket képvisel ez a klub, amely meg tudta őrizni azokat a hagyományokat, amelyek mindmáig összetartanak bennünket, mondta megnyitójában Kanyár Erika elnök.

Az általa vezetett nyugdíjasklub a város legnagyobb létszámú pedagógusklubja, amelynek a megalakulásáról is mesélt. Úgy vélte, hogy erősíti a klub azt az élethitet is, hogy érdemes nyitottabban élni másokért. Fontos számukra a szolidaritás, több alkalommal gyűjtöttek hátrányos helyzetű családoknak is. Kiemelte a szabadegyetemi programjukat, amelyet kétévente tartanak: közel ötven nyugdíjasklubból 350–400 érdeklődővel. Elmondta, hogy Veszprém kiemelten támogatja a nyugdíjasklubokat, ami azért fontos, mert nem minden város teszi ezt. – Nem éveket adunk az életnek, hanem életet az éveknek. Nem a rendelőintézetek és kórházak folyosóit töltjük meg, hanem aktív, példamutató magán- és közösségi életet teremtünk – hangsúlyozta Kanyár Erika.

Porga Gyula polgármester a közösséget köszöntve azzal kezdte, hogy negyvenöt év nagy idő egy város életében is, nemhogy egy közösségében.

– Egy közösséget ennyi ideig egyben tartani óriási energiát igényel – emelte ki a városvezető, aki szerint talán az alapítók sem gondolták, hogy amit létrehoztak, az túlél embereket és rendszereket. Ehhez szükség van jó vezetőkre és a kitűnő tagságra is.

– Nem a múltjából él ez a közösség – fogalmazott Porga Gyula –, hanem benne van a város mindennapjaiban, és folyamatosan formálja ezt a közösséget. Pedagógusnak lenni hivatás, egy életérzés, egy emberi minőség. Amikor befejeződik egy életszakasz, egy másik elkezdődik. Az önök példája ezt kell, hogy erősítse bennünk – mondta. Kérte, maradjanak példák a továbbiakban is, mert nagy szükség van az ilyen erős közösségekre, mint a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub.

A polgármester Kanyár Erika elnöknek elismerő oklevelet adott át a város nevében, míg a klubban végzett példamutató tevékenységéért a dr. Borsi Lőrinc-díjat idén Somogyi Mariann vehette át.