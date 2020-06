Július 1-től jelentősen megváltozik Balatonfüreden a fizetőparkolási rendszer

Módosultak a fizetőidőszakok és a zónák, a parkolási díjak és a bérletek árai is. Még márciusban döntött az önkormányzat a fizetőparkolás átalakításáról, azonban az egészségügyi vészhelyzet miatt a tervezettnél egy hónappal később, azaz júliustól lépnek csak életbe a változások.

Balatonfüred honlapján tették közé a változásokat.

Ezek alapján a 71-es főút alatti 1. díjövezet, azaz a piros zóna kibővül, az eddigi 2. zöld díjövezet valamennyi fizetőparkolóját, kivétel a Kisfaludy utca, ebbe a sávba sorolták, – ebben a zónában 300 Ft/óra a díjszabás.

A parkolók díjfizetési kötelezettsége egységesen, non-stop napi 24 óra egész évben.

A korábban megvásárolt bérletek (piros, zöld, lakossági) a továbbiakban is érvényesek. Ezentúl azonban nem lehet vásárolni éves 2. díjzónás bérletet, lezárt parkolóhely bérletet illetve az Ady Endre utcai mélygarázsba havi bérletet.

Az éves piros, 1. díjzónás bérlet ára emelkedik, a rendszámra szóló bérlet esetén 31 ezer forint, átruházható bérlet esetén 45 ezer forint. (A Probio Zrt. lehetőséget biztosít a korábban megvásárolt bérletek kiterjesztett érvényességű cseréjére, az árkülönbözet megfizetése mellett.) A füredi lakosok által igényelhető bérletek ára változatlanul 2900 forint.

További változás, hogy ezentúl minden évben június 1. és augusztus 31. között, 08-17 óráig fizetni kell a parkolásért a Kisfaludy strand aszfaltos parkolójában is. (100 Ft/óra vagy 400 Ft/nap). A lakossági bérletek a parkolóban érvényesek, a strand körüli zöldterületeken továbbra sem kell fizetni a parkolásért.

Az önkormányzat új rendelete a felsővárosrész fizetőparkolási rendszerének kibővítését is tartalmazza, ám ez egyelőre nem lép hatályba.

A szabályzat szerint a Vásárcsarnok, a posta, a Castricum tér, a kormányhivatal és a rendelőintézet kiépített parkolóiban is fizetni kell majd az autósoknak. A rendelet nem tartalmazza, mikortól vezetik be itt a fizetőparkolást, mindenesetre az említett területeken telepíteni kell a parkolóautomatákat, egyáltalán meg kell teremteni a fizetős rendszer feltételeit.