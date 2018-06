Július elejére javítják meg a csatári elágazóban meghibásodott jelzőlámpa érzékelőjét

Nem működnek a csatári elágazóban a megyeszékhely felé kanyarodó sávban lévő érzékelők a 8-as úton, ezért a reggeli csúcsforgalomban hosszú sor torlódik fel Márkó felől – jelezte olvasónk.

Ritkán és rövid ideig mutat zöldet a lámpa

Török László elmondta, a kereszteződésben a Herend felől a Pápai út és a Házgyári út irányába kanyarodó sávba érkezők néhány perces várakozás után át tudtak jutni a megyeszékhely felé a csomópontban, mert ha szemből nem jött autó, akkor hamarosan zöldre váltott a lámpa.

Most azonban ritkán és rövid ideig mutat zöldet a lámpa, emiatt feltorlódik a kocsisor. A probléma több hete fennáll, és bár korábban is volt rá példa, hogy egy vihar után nem működött megfelelően a lámpa, akkor általában néhány nap alatt elhárították a hibát. Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Zrt. kommunikációs osztályvezetője elmondta, az utóbbi napokban több meghibásodás is történt, amely egy-egy forgalmi sáv forgalmát érintette.

A közlekedők türelmét kérik

A 8-as főút érintett szakaszán lévő jelzőlámpa forgalomtól függő üzemmódban működik a burkolatba épített mágneses hurokdetektorokkal.

Pécsi Norbert Sándor hozzátette, a javítást a társaság szakkivitelező bevonásával július elejéig elvégzi, addig azonban a közlekedők türelmét kérik.