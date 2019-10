Kahler Frigyes bíró az 1956 utáni megtorlás formáiról

Több tízezer embert ítéltek el a koncepciós perekben az 1956-os forradalmat követően hazánkban. A jogi és nem jogi megtorlás formáiról Kahler Frigyes nyugalmazott büntető kollégiumvezető bírót kérdeztük.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után megkezdődött a kommunista államhatalom megtorlása, amelynek két formája volt: a jogon kívüli – kínzások, verések – és a jogi, amely a hatalom vezérelte bírósági ítéleteket jelentett, mondta kérdésünkre Kahler Frigyes nyugalmazott kollégiumvezető, jogtörténész.

A forradalom leverése után a karhatalmisták letartóztatták, és kínzásnak vetették alá azokat, akiket ellenforradalmárnak ítéltek. A műveletet Gyurkó Lajos tábornok irányította, a végrehajtásért Valencsák János vezérőrnagy felelt. Veszprém megyében Balatonkenesére vitték az „ellenforradalmárokat”, ahol megverték, és különféle kínzásoknak – például a jeges Balatonba állították az embereket – vetették alá a foglyokat.

A pártállam a salgótarjáni sortűz másnapján, december 9-én vezette be a statáriális, vagyis rögtönítélő bíráskodást. A felkelőket leggyakrabban a népköztársaság megdöntésére irányuló mozgalomban való részvétellel vagy annak vezetésével, valamint izgatással vádolták.

A politikai akaratnak megfelelő ítéleteket az 1957 tavaszán felállított népbírósági tanácsok hozták: ezek szoros pártirányítás alatt végezték tevékenységüket. Veszprém megyében nem működött népbíróság, a kisebb súlyú ügyek a megyei bíróságra kerültek. Kahler Frigyes öt megyei érintettségű pert emelt ki. A legismertebb Veszprém megyei eljárás a Brusznyai Árpád és társai ellen indított ügy volt, amelyben a Győri Katonai Bíróság Vetési Béla vezette tanácsa hozott ítéletet. Brusznyai Árpádot első fokon életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték, a döntéssel azonban elégedetlen volt Pap János megyei párttitkár, akinek kifejezett kérésére és nyomására a Legfelsőbb Bíróság 1958 januárjában halálbüntetésre súlyosbította az ítéletet. Brusznyai Árpád mellett további tizenkét személyt ítéltek el a perben. Szintén a győri Katonai Bíróság hozott ítéletet a keszthelyi forradalmi bizottság vezetője, Fejes Lajos és tizenhét társa ügyében indított eljárásban, valamint a tapolcai forradalmi tanács, Gucsi István őrnagy és társai ügyében. Gulácsi Sándor és társai, valamint a sümegi forradalmi bizottság, Kohánszky Béla és négy társa ügyét a Veszprém Megyei Bíróság tárgyalta, és ítélte el több évre a vádlottakat. A jogtörténész felhívta a figyelmet, a bírósági ítéleteket ellenőrizték, és konkrét ügyekben is felszólaltak a Koordinációs bizottság tagjai, amelyben a legfelső pártvezetés több tagja vett részt. A forradalomban való részvétel miatt elítéltek számáról nincs pontos adat, Kahler Frigyes szerint nagyjából 25 ezerre tehető a számuk. Jelenlegi ismereteink szerint országszerte a statáriális eljárások ítéletei után hetven ember vesztette életét, a forradalommal összefüggésben 229 személyt végeztek ki.

A bírósági eljárások mellett országosan 13 ezer embert internáltak, vagy ahogy a rendszer nevezte, közbiztonsági őrizetbe vettek közigazgatási úton az 1950-es évek második felében. Veszprémben a forradalmi gondolattal rokonszenvező és a felkelésben résztvevők közül 91 főt deportáltak Ungvárra, akiket néhány héten belül visszaszállítottak a veszprémi várbörtönbe. Többen hazatérhettek, sokakat azonban internáltak, eltávolítottak az egyetemről, meghurcoltak, és az ország elhagyására kényszerítettek.

A hatalom minden eszközt megragadott, hogy megtorolja a forradalomban való részvételt, és azt is, ha valaki csak szimpátiáját fejezte ki a forradalommal, emelte ki a jogtörténész. A megtorlás részeként sokan elveszítették az állásukat, vagy ellehetetlenítették a munkavégzésüket. A munkajogi jellegű bosszú főként a vasutasokat, a gépkocsivezetőket, a pedagógusokat és az újságírókat érintette. Az elbocsátáshoz, vagy a sofőrök esetén a jogosítvány elvételéhez elég volt az is, ha valaki felszólalt egy üzemi gyűlésen, és szimpátiáját fejezte ki a forradalommal.

A politikai klíma enyhüléseként 1963-ban amnesztia lépett életbe, akkor 3480 elítéltet engedtek ki országosan, de sok barikádharcosra – akinek elítélésében köztörvényes bűncselekményt is felróttak – ez nem vonatkozott, ők gyakran csak 1972-73 táján szabadulhattak. A koncepciós perekben elítélteknek a rendszerváltozás után a semmisségi törvények elfogadása hozhatott némi megnyugvást. Miután az 1990-ben elfogadott első semmisségi törvényből sok ’56-os kiszorult, a 2000-ben elfogadott lex Tóth Ilona már a barikádharcosok esetén is lehetővé tette a semmisség megállapítását, valamint némi anyagi kárpótlást is nyújtott az érintetteknek, jegyezte meg Kahler Frigyes.