Katonák és egyetemisták együtt adtak vért a Pannon Egyetemen

A Magyar Honvédség a Pannon Egyetemmel közösen „Katonai Véradó Napot” rendezett az egyetem „B” épületének aulájában.

Ez a rendezvény volt egyben az első eseménye a Magyar Vöröskereszt által két év kihagyás után ismét meghirdetett véradó kampánynak, amellyel a felsőoktatásban résztvevő hallgatókat célozták meg.

3. Toborzó és Érdekvédelmi Központ 2019 áprilisában már szervezett egy sikeres véradást az egyetemmel közösen. Akkor több mint százan adtak vért, jó példát mutatva az önzetlen segítségnyújtásra.

– A Magyar Honvédség kialakított egy Toborzó Irodát a Pannon Egyetemen, amelynek az a szerepe, hogy az egyetemistákat minél közelebb vigyük a honvédséghez, megismertessük velük a hivatásos és szerződéses katonai pályát, illetve kiemelten fontos a toborzás az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálatra. A mostani rendezvény nagyon jó alkalom arra, hogy az egyetemistákkal együtt adjunk vért és közösen jótékonykodjunk. Így ők közelebb kerülnek hozzánk és példát mutathatunk, hiszen a véradás az önzetlenségről szól – nyilatkozta Zentai László ezredes, aki maga is rendszeres véradó, és már 55 alkalommal segítette a rászorulókat.

Az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka elmondta azt is, hogy a laktanyákban kéthavonta szerveznek véradónapokat a megyében és extraként a családi, illetve sportnapon is lehetőség van a véradásra. A mostani rendezvény keretén belül közelharcbemutatót is láthattak a véradásra érkezők, amelyet a kiképző század és az önkéntes területvédelmi tartalékos állomány tagjai tartottak.

A parancsnok hozzátette még, hogy a sorkatonaság felfüggesztése óta a fiatalok már csak ritkán találkoznak a Magyar Honvédséggel, ezért az olyan alkalmak, mint a véradás, vagy ez a látványos bemutató, illetve a toborzó napok, kiváló alkalmat biztosítanak erre. A katonák és az egyetemisták közös októberi akciója sikeresen zárult, mivel összesen 107-en adtak vért.