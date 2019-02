Ovádi Péter ismertette a kormány családvédelmi akciótervét

A kormány a napokban ismertette családvédelmi akciótervét, amiről szerdán délelőtt Ovádi Péter országgyűlési képviselő sajtótájékoztató keretében is beszámolt.

Veszprémben az önkormányzat a lehetőségeihez mérten eddig is számos kedvezménnyel támogatta a kisgyermeket nevelőket és a nagycsaládosokat, hiszen például a közlekedés megkönnyítése érdekében elérhető a családosokat segítő bérlet, valamint családi napijegyet kínál a busztársaság, hangzott el.

Ovádi Péter elmondta azt is, hogy az állatkert kedvezményes bérletet biztosít a családosok számára, és minden általános iskolás és óvodás gyermek évente egyszer ingyenesen látogathatja meg a Veszprémi Állatkertet.

– Mi nem bevándorlókkal, hanem magyar gyermekekkel képzeljük el Magyarország jövőjét – hangsúlyozta Ovádi Péter, aki részletezte a családvédelmi akcióterv hét pontját.

Eszerint bevezetik a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Ez egy akár 10 millió forint összegű kamatmentes, szabad felhasználású kölcsön, amelyre minden 40 év alatti feleség jogosult, aki első házasságában él, új gyermeket vállal, és legalább három év munkaviszonynyal rendelkezik. A két- vagy többgyermekesek már használt lakásra is felvehetik a kedvezményes kamatozású csok-kölcsönt. A használt ingatlanok vásárlására eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt.

Szja-mentességet kapnak a legalább négy gyermeket nevelő édesanyák, de támogatást is kapnak autóvásárláshoz a nagycsaládosok: a legalább három gyermeket nevelő családoknak a legalább hétszemélyes új autó vásárlásához akár 2,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást ad a kormány.

Megvalósul a teljes bölcsődei ellátás: három év alatt újabb 21 ezer bölcsődei férőhelyet létesítenek. A jelenlegi 50 ezerről 2022-ig több mint 70 ezerre bővítik a férőhelyek számát.

– A választókerületben is kiemelt igény mutatkozik erre a fejlesztésre, több polgármester jelezte már felém ezt az igényt, és most megoldódni látszik ez a probléma. Ott van például Herend vagy Nemesvámos – sorolta Ovádi Péter, aki azzal folytatta, hogy bevezetik a nagyszülői gyedet is. Ha a kisgyermekes szülők úgy döntenek, akkor helyettük a még munkaviszonnyal rendelkező nagyszülő maradhat gyeden a két év alatti kisgyermekkel.

Az intézkedések várhatóan idén júliusban, illetve 2020 januárjában lépnek életbe. A kormány mindezek mellett döntött a középiskolai nyelvoktatás korszerűsítéséről is: minden középiskolás a 9. és a 11. tanév nyarán kéthetes külföldi nyelvtanfolyamon vehet részt a kormány költségén.