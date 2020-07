Kék Hullám: nyolc Veszprém megyei strand is befért a legjobbak közé

Zamárdiban, a kertmoziban adták át szerdán a három Balaton-parti megye, Veszprém, Zala és Somogy strandjainak járó Kék Hullám Zászló minősítéseket és a különdíjakat, amit a Balatoni Szövetség (BSZ) több partnerével együtt szervezett meg.

A kiírásra 35 strand jelentkezett, Veszprém megye fürdőhelyei kiválóan szerepeltek, Balatonederics több területen is győzött. Az átadón bemutattak egy homoktisztítási eljárást is a helyi strandon.

Csákovics Gyula, Zamárdi polgármesterének köszöntője után Lombár Gábor, a BSZ elnöke a fürdőhelyek minőségére, biztonságára és a kényelmére helyezte a súlyt. Úgy mondta, fantasztikus a fejlődés a Balatonnál és térségében, amelyben meghatározó szerepe van a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (MTÜ). – Látni, hogy a településeknek van gazdája, reményeink szerint eredményes szezont tudunk majd zárni – fogalmazott.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a BSZ titkára aláhúzta, a vírus miatt rendhagyó év az idei az ország és a szövetség életében is. A tavaszi veszélyhelyzet miatt rendezvényeik elmaradtak, a szövetség a megszokottól később, júniusban döntött arról, hogy a hagyományokat tiszteletben tartva idén is meghirdeti a Kék Hullám Zászló strandminősítést, amelyre így is 35 strand jelentkezett.

A bejárásoknál segített a BSZ-nek a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ), a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és az MTÜ, valamint a kormányhivatali népegészségügyi dolgozók. Az eddigiek szerint egytől öt csillagig értékelték például a parkolást, a vizesblokkot, a tisztaságot, az akadálymentesítést. A titkár üdvözölte a látványos fejlődést, amit az MTÜ segítségével, illetve a Kisfaludy programmal valósítottak meg a fürdőhelyeken. Aláhúzta, a Balaton vize kiváló, a kutatások fontosak, a hínár a tisztaság miatt fejlődik. A strandokat rövid idő alatt és jól előkészítették a nyitásra a szezon elején.

Károlyi Sylvia Zala megyei tiszti főorvos méltatta, hogy a fürdőhelyeken kiemelten kezelik az egészségügyi biztonságot.

A köszöntők után átadták a kék színű zászlót, valamint a különdíjakat.

Veszprém megye strandjai közül öt csillagot kapott a szigligeti, a balatonfüredi Kisfaludy és Esterházy, valamint az alsóörsi, a csopaki, a balatonalmádi Wesselényi strand, a Badacsonytomaj Városi Strand, a balatonedericsi Zöld Hullám strand. Négycsillagos lett Révfülöpön a Szigeti és a Császtai strand, az ábrahámhegyi, Balatonudvariban a községi és a Fövenyesi, a zánkai fürdőhely, valamint a badacsonytomaji Badacsony strand. Három csillagot kapott a balatonfüredi Széchenyi strandfürdő.

A BSZ különdíját, ami a legdinamikusabban fejlődő fürdőhelynek jár, a balatonedericsi Zöld Hullám strand vehette át, amit Fekete Tamás, az MTSZ alelnöke adott át Papp Jánosnak, Balatonederics elöljárójának.

A Veszprém Megyei Önkormányzat különdíja Csopak strandjához került, amit Polgárdy Imre közgyűlési elnök adott át Ambrus Tibor polgármesternek.

A Balaton járványügyi védekezésben legfelkészültebb strandja 2020 címet Gyenesdiáson a Diási Játékstrand nyerte el.

Íme a lista a Balatoni Szövetség honlapjáról, kövérrel szedve a Veszprém megyei strandok:

Két csillagot kapott:

Balatonberény, Berény Naturista Camping strandja

Háromcsillagos strandok:

Keszthely, Helikon Strand

Balatonfüredi Széchenyi strandfürdő

Fonyód Városi Strand

Négycsillagos strandok:

Keszthely, Libás Strand

Balatonudvari, Fövenyesi Strand

Balatonudvari, Községi Strand

Balatonmáriafürdő Központi Fizető Strand

Zánka Községi Strand

Siófok Nagystrand

Révfülöp Császtai Strand

Révfülöp Szigeti Strand

Ábrahámhegy Községi Strand

Fonyód, Sándortelepi Panorama Strand

Fonyód, Bélatelepi Strand

Balatonföldvár, Nyugati Strand

Balatonlelle Napfény Strand

Badacsonytomaj, Badacsony Strand

Ötcsillagos strandok:

Balatonföldvári Keleti Strand

Zamárdi Nagystrand

Balatonalmádi, Wesselényi strand

Balatonberény, Községi strand

Alsóörs, Községi Strand

Balatonfüred, Esterházy strand

Balatonfüred, Kisfaludy strand

Szigliget Községi Strand

Csopak Községi Strand

Balatonederics Zöld Hullám strand

Vonyarcvashegy Lido Strand

Keszthely Városi Strand

Gyenesdiás Diási Játék strand

Gyenesi Lido strand

Balatongyörök Községi Strand

Balatonszárszó Mikszáth utcai Központi Strand

Badacsonytomaj Városi Strand