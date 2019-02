Kemény hétvégére számít a háziorvos Veszprém megyében

Az előrejelzések szerint a hétvégén már-már tavaszias időjárás várható, hiszen 6 és 16 Celsius-fok között alakulhat a hőmérséklet.

Ebben az úgynevezett frontszakaszban csökken a vérnyomás, gyakoribbá válhat a szívinfarktus, a stroke, a trombózis, és a közlekedési balesetek száma is növekedhet. A front elvonulásával sem lehetünk nyugodtabbak: fokozódik az agyvérzés, az embólia és a vérrögös érelzáródás veszélye.

– Én is készülök, hiszen egész hétvégén ügyeletben leszek, és bizony megnövekedett betegforgalomra számítok – mondta a Naplónak Balla György háziorvos, aki arról is beszélt érdeklődésünkre, hogy mindenféle frontváltozás megviselheti az embert, ám a melegfrontnál az a háttere mindennek, hogy ebben az esetben csökken a külső légköri nyomás, és a páratartalom megnő.

– Mindez azt jelenti, hogy a vérnyomás csökken – hangsúlyozta a szakember. – Vérnyomáscsökkenés esetén pedig kompenzációképpen a szervezet megemeli a pulzusszámot.

Mint megtudtuk, a pulzusszám-növekedés az, ami a szív- és érrendszeri betegeknek egyfajta fokozott terhelést jelent. Úgy érzik, mintha dombra fölfelé sétálnának – még akár nyugalmi állapotban is. Ez az alapja annak, hogy megnő az infarktus, a tüdőembólia veszélye. Ilyenkor a magasabb pulzus miatt az érelmeszesedett szakaszon leszakadhat egy plakk. A tünetek? Fulladásérzés, reumatológiai fájdalmak. Ingerlékenyebbek lehetünk, ugyanakkor a reflexek lelassulnak, csökken a koncentrációs képesség. Ez az időjárás hatással van a terhességre is: a megváltozott körülményektől a terhességek koraszüléshez vezethetnek.

Mit tehetünk?

– Arra figyeljen mindenki, hogy milyen speciális betegséggel küzd, ha van ilyen – jelentette ki Balla György. – Amennyiben szív- és érrendszeri betegsége van, ha tüdőembóliája, netán neurológiai betegsége volt valakinek, mindenképpen figyeljen magára, készüljön fel a várható tünetekre.

Szedje az orvosa által felírt gyógyszereket, és lehetőség szerint az idegrendszeri problémákat, amelyeket érzékel magán, próbálja idejekorán megelőzni pihenéssel, a

stressz kerülésével. Mindenki a saját betegségére figyeljen oda, a gyógyszerszedésre, de figyeljünk lelkileg is, hiszen a szervezet másképpen tud reagálni, mint normál esetben.

– Valószínűleg az influenzás megbetegedések száma is nőni fog, úgy gondolom, hogy most fog tetőzni, hiszen jön egy párás, meleg idő, ami kifejezetten jó a vírusok terjedéséhez – hangsúlyozta. – Erre is felkészültünk. Azt tanácsolom mindenkinek, hogy aszpirint, C-vitamint, lázcsillapítót tartson otthon, és igyunk bőven folyadékot.