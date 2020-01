Kepli Lajos dinamikus, felívelő pályára állítaná Almádit

A város új polgármestere nagy lendülettel állt neki a munkának, aktív a városi közösségi oldalon, és hetente tart videóbeszámolókat az elvégzett munkáról. Az érdeklődést jelzi, hogy egy-egy ilyen videóra több ezren kattintanak.

– Megpróbálunk nyitni a város lakói felé, minden almádi polgárt egyformán kell tájékoztatnunk, adott esetben bevonnunk a döntéshozatalba. Ezt a célt szolgálta az is, hogy minden képviselő-testületi ülést élőben közvetítünk a város közösségi oldalán, vagy például az is, hogy az újévköszöntő ünnepség nyitott volt, nem kiváltságosok zártkörű eszem-iszom eseménye – mondta el lapunknak Kepli Lajos almádi polgármester.

Szimbolikusan is nyitottabb a városvezetés Almádi irányába, hiszen a városháza korábban számzáras polgármesteri folyosóját kitárták, így is jelezve, hogy lehet jönni, időpontot egyeztetni, nyitottak a problémákra és az ötletekre.

– Az első három hónapom úgy zajlott, hogy a várost érintő ügyekben beszélgettem azokkal, akik szerettek volna velem konzultálni. Volt olyan nap, hogy félórás váltásokban jöttek egymás után az emberek. Megbeszéltük az ügyüket, ha kellett, bevontunk egy kollégát is. Végül elindítottuk a hivatali folyamatot, hogy orvosoljuk a problémát. Remélem, sokaknak sikerült eddig is, és tudunk majd ezután is segíteni. Nagyon sok jó ötletet és elképzelést is kaptam, ezek is segítenek az előrehaladásban – tette hozzá Kepli Lajos.

Két nagy projekt már fut a városban, mindkettő milliárdos nagyságrendű. Az egyik a Szent Ignác-templom melletti kolostorépület felújítása, a másik az új sportközpont létesítése a városgondnokság mögött.

– Vannak még elbírálás előtt álló pályázataink, és olyanok is, melyeket már megnyertünk, és idén végre kell hajtanunk. Az egyik egy LEADER-­pályázat, aminek segítségével a szálloda felüljárójánál a vizenyős területet tesszük majd rendbe. Másik pályázatunk az önkormányzat épületének energetikai korszerűsítéséről szól: a harmincéves nyílászáróinkat végre kicserélhetjük, és új vakolatot kap az épület.

A városnak van beadott bölcsődepályázata is, melynek még nincs eredménye, de bíznak abban, hogy idén elkezdődhet az épület kivitelezése. A háttérben a szakemberek dolgoznak a kolostor használatának pontos megtervezésén. Kulturális, turisztikai és közművelődési céloknak is helyt ad majd az épület, és egy éttermet is kialakítanak itt.

– Egyben szeretnénk kezelni a Magtár és a kolostor épületét. A két épület fenntartása jelentős terhet ró az önkormányzatra, így azon kívül, hogy a helyi civilek programjainak helyszínt adhatnak, bevételtermelő tevékenységet is kell folytatnunk ezekben az épületekben. A Magtár már népszerű esküvő- és rendezvényhelyszín, a kolostorban pedig ötven főt tudunk elszállásolni, akár workshopoknak, konferenciáknak, kisebb céges rendezvényeknek is helyt adhat – mondta el Kepli Lajos.

A régi focipálya helyén valamilyen közösségi tér kialakításán gondolkoznak, ami biztos, a terület az emberek számára nyitott marad. Gondolkoznak az új focipályák körüli terület továbbfejlesztésén is, futókörrel, sportcsarnokkal bővítenék a sportolási lehetőségeket. Bár eredményhirdetés még itt sem volt, abban bíznak, hogy nyernek a pályázataik, és még idén megvalósulhat a három strand infrastrukturális fejlesztése. Kepli Lajos azt is elmondta, öt év múlva egy olyan Almádiban szeretne élni, melyen látszik, hogy koncepció mentén fejlődik és dinamikusabb, felívelő pályára állt.