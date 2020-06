Kerékpáros híd épül Eplény határában a hadiút felett

A kerékpárosok örömére belátható időn belül újabb bringaúttal gyarapodik a hálózat. A Verga Zrt. jóvoltából elkészült a murvás út Gyulafirátóttól az eplényi vasútállomással szemközti pihenőhelyig.

Ott jártunkkor a négyhektáros területen dózerrel rendezték a terepet az erdészet munkatársai. Az egykori TIG-telep (Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság) a honvédségé volt hosszú időn át, ahol kilenc földalatti tartályban több százezer liter üzemanyagot őriztek, mint tartalékot. Az erdészet tavaly jutott hozzá ehhez a területhez, ahol lebontották az életveszélyes épületeket.

– Csupán két épületet hagytunk meg – meséli Szedlák Tibor, a Verga termelési vezérigazgató-helyettese, aki szívügyének tekinti a beruházást. – A 180 négyzetméteres főépület, amely egykoron az őrségnek adott helyet, jó állapotban van, persze teljes felújításra szorul. A földszinten lesznek a közösségi helyiségek, míg emelet-ráépítéssel helyet adunk majd a szállóvendégeknek. A kerékpáros centrum területén meghagytunk még egy létesítményt, az lesz a gondnoki lakás. Erre persze még várni kell, ugyanis innen még el kell jutnunk Eplényig, ami közel két kilométer útépítést jelent. Át kell vinnünk az utat a szomszédos kőbánya melletti területen – a tulajdonosokkal napjainkban egyeztetünk.

A következő szakaszon előreláthatóan nem lesz akadálya annak, hogy magán- és önkormányzati földeken haladjon tovább az út. Szedlák Tibor elmondta, többféle javaslat is felmerült, miképpen lehetne a vonattal Eplénybe érkező bringásoknak segíteni abban, hogy ne kelljen átkelniük a nagy forgalmú 82-es úton. Egykor volt egy betonalagút a vasútállomás és a TIG-telep között – csak a katonák használhatták –, de ezt betemették, mivel kerékpáros-közlekedésre nem volt alkalmas szűk mérete miatt.

– Távlati terveink között szerepel, hogy Eplénytől, a 82-es út keresztezése nélkül, az Ámos-hegyi oldalon el lehessen jutni a hangulatos völgyön át a vasútállomásig. Így megvalósulna a kapcsolat a Győr–Veszprém vasútvonallal – tekintett előre a vezérigaz­gató-helyettes.

A Veszprém–Eplény kerékpárút terve már 2014-ben felmerült mint közjóléti beruházás. Az előkészületek sok időbe teltek, s a TIG-telep megszerzésére is várni kellett. Ám tavaly felgyorsultak az események: Révész Máriusz, a kerékpáros turizmusért is felelős kormánybiztos 80 millió forintot szerzett az Agrármisztériumon keresztül, amihez az erdőgazdaság 40 milliót tett hozzá. Ebből valósult meg a rátóti hadiúttól a 2,6 méter szélességű, 4,5 kilométer hosszú, kétrétegű makadámszerkezetű út. Ebben a költségben a még hátralévő két kilométeres szakasz is benne van Eplényig. A kormánybiztos azért szorgalmazta ennek a szakasznak az elkészültét, mert a jövőben Győrtől – Pannonhalmán, Zircen és Veszprémen át – a Balatonig futna az út. A Bakony fővárosában rövidesen megépítik 405 millió forintból azt a két kilométeres kerékpárutat, ami a települést összeköti Kardosréttel. Eplény és Zirc között jövőre készül út, ami része lesz a Zirc környékén megvalósuló, 25 kilométer hosszú lovas-kerékpáros föld- útnak.

A veszprémi önkormányzat vállalta, hogy Gyulafirátót határában megépíti a 16 méter hosszú kerékpároshidat a hadiút felett. A tervek szerint egy év múlva kezdődne a híd kivitelezése, valamint a Gyulafirátóton és Kádártán átvezető út építése, ami csatlakozna a meglévő pályához. A teljes költség 906 millió forint, amit pályázaton nyert a város.