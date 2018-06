Kerékpárutak épülnek és megkezdődik a színház felújítása a Modern Városok Programban

A Modern Városok Program (MVP) helyi elemeiről egyeztetett a projektek élére kinevezett kormánybiztossal Porga Gyula polgármester és Ovádi Péter országgyűlési képviselő szerdán.

Porga Gyula polgármester elmondta, az MVP veszprémi projektjei az előzetes ütemtervek szerint haladnak. A veszprémi állatkertben befejeződött egy fejlesztés, a következő nagyobb projekt a Petőfi Színház felújítása lesz, a munkálatok év végén vagy jövő év elején indulhatnak el. Emlékeztetett, a teátrumot Medgyaszay István eredeti tervei szerint állítják helyre, és új helyszíneket, például a volt ének-zenei általános iskolát is bevonják a színház működésébe.

Ezt az épületet már megvásárolta az önkormányzat, és közel áll a város a színház mögötti volt Korona szálló irodáinak megvásárlásához is. Hozzátette, a Petőfi Színház a következő évad második felében a volt városi művelődési központban játszik. A polgármester elmondta, az uszoda kivitelezőjét nyáron választhatják ki. Megkezdődtek az Aranyvölgyi-völgyhíd tervezési munkálatai, és folyamatban van a 8-as és 82-es utat összekötő útszakasz építésének tervezése is. Idén megépül a program keretében a Veszprémet és Szabadságpusztát összekötő kerékpárút, valamint az év második felében megkezdődik a bringaút építése Márkó irányában is.

Gyopáros Alpár, a Modern Városok Program végrehajtásáért felelős kormánybiztos kiemelte, a 23 megyei jogú város mintegy 850 milliárd forint forrást – kétharmad részben hazai forrást – hívott le a fejlesztési projekt keretében, Veszprém több mint 12 milliárd forinthoz jutott. Hozzátette, a Modern Falvak Program stratégiája év végéig készülhet el, amelyhez várják a javaslatokat, a kistelepüléseket érintő fejlesztéssorozat 2019-20-ban indulhat el.

Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy egyeztetni tudtak a veszprémi beruházásokról, választási programjának egyik eleme a Modern Városok Program elősegítése volt.