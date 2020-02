Kertészeti tanácsokat osztottak meg az érdeklődőkkel a pápai Gyurátz Körben

Az enyhe téli időjárás miatt, a tavasz beköszöntével szükségessé váltak a kerti munkák, azon belül is a gyümölcsfák metszése. Erről beszélt Illés Nándor okleveles kertészmérnök-tanár a Gyurátz Körben.

A Gyurátz Ferenc Gondolkodó Kör hétfői összejövetelén Illés Nándor okleveles kertészmérnök-tanár tartott előadást Kertészkedjünk, közeleg a tavasz címmel az evangélikus látogatóközpontban. Polgárdi Sándor esperes köszöntőjében felidézte, a Pápai Evangélikus Egyházközség a Sola Fide gyülekezeti alapítvánnyal konzorciumban, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban közel 50 millió forint támogatást nyert el 2018-ban a Programok a Lutheránus szigeten – Oltalom és nyitottság az itt élőknek s az ide betérőknek című projektjének finanszírozására. A két éven át futott, március 1-jével véget érő projektnek ez volt az utolsó rendezvénye. A megvalósított tevékenységekről összefoglaló füzetet adtak ki.

A nyugdíjas óraadó tanárként, faiskolai szaktanácsadóként dolgozó előadó az aktuális kerti munkák közül elsősorban a gyümölcsfák metszéséről beszélt a megjelenteknek. Először az almatermésű növények (alma, körte, birs, naspolya), majd a csonthéjas termésűek különböző metszéseit, azok általi növekedését ismertette csoportosítva, vetített képekkel, videókkal. A metszéseket többfajta gyümölcságon a gyakorlatban is bemutatta. Mint mondta, a lombkoronát szélesíteni kell, kifelé irányítva a hajtásfejlődést, hogy több tápanyag maradjon a termőrügy-képződésre. A befelé növő ágakat ritkítani kell, mert enélkül kevés termés várható, valamint a meglévő termések is lassabban érnek be a sűrű ágak és az árnyék következtében, a párás közeg pedig növeli a gombafertőzések kockázatát.

– Az almatermésűeket lombhullástól rügyfakadásig bármikor lehet metszeni. Mivel enyhe téli időjárásunk volt, ezért egyes fajoknál már kicsit késő is lehet. A csonthéjasokat viszont még nem kell, esetleg a meggyet és cseresznyét lehet metszeni. Viszont a kajszibarackot csak a virágzást megelőzően, amikor „lében van” a fa, mert akkor nagyon gyors a sebbegyógyulás. A hosszan nyitottan maradó metszési seb nem kedvező a mézgásodás, a gombafertőzések és a gutaütés veszélye miatt – emelte ki.