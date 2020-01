Készséget és kompetenciát is fejlesztettek a veszprémi projekt során

Támogatást nyert el a Veszprémi Tankerületi Központ Pályaorientáció, kiemelten az MTMI készségek és kompetenciák fejlesztése a köznevelés rendszerében című pályázati konstrukcióban. Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege csaknem százmillió forint, amely az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, a Széchenyi 2020 programban. A projekt 2017 szeptemberében kezdődött és január 31-ig tart.

Szauer István, a Veszprémi Tankerület igazgatója elmondta, hogy a pályázatban a Veszprémi Tankerületi Központ 6 gimnáziuma: a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, a Lovassy László Gimnázium, Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium, a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, a Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola és a Vetési Albert Gimnázium, valamint a Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye vett részt.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő nyomon követi és támogatja az iskolákban zajló munkát, ott volt ennek a projektnek a nyitásán is, mint ahogyan a csütörtöki, Lovassy-gimnáziumban megtartott záróeseményen is részt vett. Mint azt hangsúlyozta, fontos, hogy vannak ilyen projektek, hiszen jelentős döntés, hogy továbbtanuláskor milyen szakirányt választ a diák és milyen módon tud továbbtanulni. Az elmúlt két év rendezvényei ehhez is útmutatást adtak, és segítettek a diákoknak.

A projekt részleteiről kiderült: cél volt a pályaorientációs tevékenységek számának növelése, minőségének javítása a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályák népszerűsítése keretében. A tevékenységek széles köre irányult az MTMI (matematikai, természettudományos, műszaki vagy informatikai) kompetenciák fejlesztésének megalapozására a tanulói, a szülői és a pedagógusi oldalról egyaránt, egyúttal a szociokulturális hátrányok csökkentését is megcélozva.

A pályázat egy láncolat részeként kezelte az általános iskolások beiskolázási kérdéseit, a középiskolások továbbtanulási lehetőségeit, valamint a szakmák népszerűsítésének elősegítését meghívott előadók közreműködésével és a pedagógiai szakszolgálat munkatársainak segítségével. Ennek megfelelően olyan változatos, orientáló, figyelemfelkeltő, informatív iskolai programok biztosítása volt a tevékenységek célja, amelyeken az érintett célcsoport minden tagja a választását elősegítő tájékoztatást kapott.

Az intézmények és a szakszolgálat munkatársai a programok hatékonyabb megvalósítása érdekében pályaorientációs témájú képzésben részesültek, a munkájukat segítő eszközöket kaptak.