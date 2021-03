Készülünk a zárásra: Nehéz helyzetben a szolgáltató szektor vállalkozásai

Több üzletnek – főleg a szezonális terméket árusítóknak, amelyek jelentős készletet halmoztak fel – különösen nagy gondot okoz a járvány miatti szigorítás, amelyet hétfőtől vezetnek be.

A szépségipari szolgáltatóknak is tovább csökken a bevételük. Az iskolák viszont a tavalyi gyakorlat alapján könnyebben térnek át a digitális oktatásra, és várhatóan még többen fognak dolgozni otthonról.

A kormány döntése értelmében a magánegészségügyi szolgáltatók a jövő hétfőtől életbe lépő zárás mellett is működhetnek tovább.

– Ezek a szolgáltatók jelentős ellátási terhet vesznek le a szakrendelések vállá­ról. A felmérések szerint a ko­ronavírus-járvány előtti időszakban a járóbeteg-ellátás több mint felét végezték el a magánrendelők, ez lehet a legfőbb oka, hogy a következő hetekben is működhetnek – mondta kérdésünkre Vándorfi Győző, a Van­derlich Egészségcentrum ügyvezetője. Felidézte, hogy tavaly tavasszal be kellett zárniuk a magánegészségügyi szolgáltatóknak is, és csak sürgősségi eseteket láthattak el.

Azóta azonban jelentős változás történt azzal, hogy az egészségügyi dolgozók megkapták a vakcinát, így a munkavégzés számukra sokkal kisebb kockázattal jár.

A szakember elmondta, az állami egészségügyben az utóbbi hetekben a koronavírusos betegek jelentette többletterhelés miatt nagyon sok vizsgálat elmaradt, ez szintén felértékelheti a magánegészségügyi szolgáltatók szerepét.

– Ezeken a rendeléseken nagyon sok krónikus beteget – diabéteszeseket, szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket és most már az úgynevezett hosszú Coviddal küzdőket is – ellátnak, akiknek időről időre rendszeres kontroll és orvos-beteg találkozó szükséges az egészségi állapotuk szinten tartásához, javításához – fogalmazott Vándorfi Győző.

Szafner Ágnes, az önkormányzati fenntartású Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda intézményvezetője pénteken annyit tudott csak elmondani, hogy várják a hivatalos értesítést az Oktatási Hivataltól, illetve a szaktárcától arról, hogyan kell eljárniuk, megszervezniük a következő öt hetet. Amint a részletes tájékoztatást megkapják, természetesen informálják a szülőket.

Egy veszprémi fodrász lapunknak nyilatkozva kifejtette, nincsenek könnyű helyzetben, főleg most, hogy két hétre be kell zárniuk. Mint mondta, a járvány miatt egyébként is negyedére csökkent a vendégeik száma, így az utóbbi időben már korlátozott időtartamban, heti három napon tartottak csak nyitva. Éppen a következő hetekben várták volna a vendégforgalom fellendülését, hiszen a húsvéti időszak előtt mindig többen jelentkeznek be a fodrászhoz. Hozzátette, bíznak abban, hogy mire ismét kinyithatnak, a vendégeik nagy része már megkapja a védőoltást, és így bátrabban mehetnek fodrászhoz is.

Pénteken délelőtt még nem volt pontos információja az esetleges bezárásról az Allegro Étterem és Café tulajdonosának. A veszprémi és nemesvámosi vendéglátóegységet üzemeltető Szalczinger János a kora reggeli rádióinterjúban elhangzottak ellenére abban bízik, hogy március 8-tól az elvitel és a kiszállítás továbbra is működhet. Szerencsére a telefon folyamatosan cseng a rendelések miatt az étteremben, tehát van igény a szolgáltatásra. A veszprémi és nemesvámosi vendéglátóegységek már a korábbi szigorítás idején is azt kommunikálták, hogy olcsóbb és környezetkímélőbb, ha éthordóban vagy saját edényben viszik el a vendégek az ebédet, és sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. A járványhelyzet miatt még senkit sem kellett elküldeni a dolgozók közül, és remélik, hogy hétfőtől továbbra is főzhetik az ebédet a vendégeknek.

A Herendi Porcelánmanufaktúránál folyamatosan figyelemmel kísérik a járvány miatti kormányrendeleteket, szigorításokat, és betartják a szabályokat.

Elsősorban az egészségvédelemre, a munkahelyek megtartására törekszenek – változatlan bérek mellett –, és a folyamatos működés fenntartására koncentrálnak.

A Covid-helyzet kezelésére egy rendkívül szigorú belső szabályzatuk volt már eddig is, amelyen nem lazítottak a járvány egyes hullámai között sem. A március 8-tól életbe lépő bezárás a magyarországi bolthálózatukat érinti, de az ott dolgozó kollégák munkájára a korlátozások feloldása után is számítanak. A következő időszakban az exportértékesítésre helyezik a hangsúlyt.

Simon Attila vezérigazgató kiemelte azt is, hogy folyamatosan vizsgálják a home office lehetőségét. Egyes munkakörökben és bizonyos élethelyzetekben – egyéni elbírálás alapján – biztosítják az otthoni munkavégzést a dolgozóiknak, hogy ezzel hozzájáruljanak a családok életének rugalmasabb megszervezéséhez a rendkívüli helyzetben.

Csak üzleti célú vendégeket fogadhatnak a szállodák, de többségük emiatt nem nyitott ki, mert kevés ilyen vendégük van. November óta zárva van a sümegi Hotel Kapitány is. Böjte Éva szállodaigazgató reméli, hogy április végén, május elején kinyithatnak.

Rádóczy Andrea, a balatonfüredi Hotel Silverine Lake Resort Balaton tulajdonosa, igazgatója közölte, az üzleti céllal érkező vendégek miatt március 1-jével kinyitottak, és az újabb rendelkezés szerint továbbra is fogadhatják az ilyen céllal érkező vendégeket.

– Mi nem nyitottuk meg a termet az igazolt sportolóknak sem, mert nem érte volna meg a nyitás. A versenysportolókkal nem tudtuk volna abszolválni azt a forgalmat, amit a pandémia előtti időben megszoktunk – nyilatkozta a Naplónak Dukay Dávid, a Füred Gym teremvezetője, aki elmondta azt is: a világban zajló dolgokat látva, hallva számítani lehetett az újabb szigorításokra, a kérdés az volt, hogy ez mikor következik be.

Pedig elmondása szerint reménykedni kezdtek, hogy a tömeges oltások után, húsvét környékén talán részlegesen kinyithatnak. Ezt várva felújítások is voltak a teremben, új gépeket vettek, meglepetésekkel készültek, készülnek.

– Még nem oltottak be, de ami késik, nem múlik – mondta Dukay Dávid.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság ­(BFNPI) látogatóhelyei a járvány miatt már eddig is zárva tartottak, így a működésben az újabb leállás nem hoz változást – tájékoztatta lapunkat Kopek Annamária, a BFNPI osztályvezetője. Bár nagyon bíztak abban, hogy a március 15-i hosszú hétvégén már szervezett túrákat is lehet majd tartani, mind a nemzeti parki túrákra, mind a látogatóhelyek nyitására várni kell még.

– A tavalyi online oktatás után ez a leállás talán nem okoz akkora problémát. Felkészültebbek vagyunk mi, pedagógusok, és felkészültebbek a gyerekek is, hiszen egy évvel idősebbek lettek azóta. Az informatikaórákon idén már többször foglalkoztunk azokkal a technikai lehetőségekkel, amelyekkel most dolgozni fogunk, és a jövő héttől egyre több online órát próbálunk majd tartani, hogy a megkezdett munkát be tudjuk fejezni a tanév végére – mondta el lapunknak Buknicz Erzsébet, a Báthory-iskola 4. c osztályának osztályfőnöke.

Valkó András, a HeloVelo kerékpárbolt és -szerviz vezetője elmondta, az üzletek hétfőtől esedékes bezárása kapcsán a részletes tájékoztatásra várnak, az ezzel kapcsolatos tudnivalók várhatóan vasárnap éjszaka derülnek ki a Magyar Közlönyből. Az üzletvezető kérdésünkre kifejtette, nem számítottak ilyen jellegű korlátozó intézkedésekre, inkább a szigorítás enyhítésével és a mielőbbi nyitással számoltak.

Rámutatott, a többhetes bezárás óriási fennakadást okozhat, hiszen a legtöbben ilyenkor szerzik be a kerékpárjukat. Éppen ezért egy komplett raktárkészlet várja, hogy elkezdhessék árusítani, nem beszélve arról, hogy a szervizszolgáltatásokra is többen bejelentkeztek a következő hetekre.

– Ez elég nagy anyagi problémát gördít minden olyan cég elé, amelynek időszakos, szezonhoz kötött a bevételszerzése – jegyezte meg.