Két évtizede tart a kapcsolat Révfülöp és Balatonboglár között

Révfülöp és a túlsó parti szomszéd, Balatonboglár nyugdíjasklubjai idén is együtt köszöntötték a nyarat az Aranyhíd barátság ünnepséggel.

Kondor Géza polgármester köszöntőjében elmondta, hogy 1945. március 25-én a Tünde és a Kelén hajót a személyzet elsüllyesztette, hogy a németek ne tudják felrobbantani azokat. Felújításuk után a hajók ma a tó legszebb motorosai. – 1995 óta tartják a két település nyugdíjasai a barátságot, az, hogy most is ilyen sokan vagyunk, bizonyítja, hogy a kapcsolat nem szakadt meg, sőt, egyre szorosabb – mondta a polgármester, és megköszönte a bogláriak részvételét.

Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere örömét fejezte ki, hogy két év után újra Révfülöpön lehetnek, főként egy különleges napon, a piac avatásának ünnepén is egyben. – A nagyközség folyamatosan fejlődik, gratulálunk hozzá, minden alkalommal elcsodálkozunk, hogy egyre szebb Révfülöp. Az Aranyhíd barátság rendezvény két évtized után újragondolásra szorul, a fiatalításáról is kell beszélnünk már. Talán be kellene vonnunk a gyerekeket vagy a vállalkozókat, sportolókat, sok lehetőséget nem használtunk még ki, jó lenne előrelépni – mondta a polgármester, és már most meghívta a révfülöpieket a jövő évi ünnepségre, amelynek akkor a hagyományok szerint ők lesznek a házigazdái.

Az esemény résztvevői megkoszorúzták a kikötő épületén elhelyezett emléktáblát, amely azon bátor hajósok előtt tiszteleg, akik egykor életük kockáztatásával elsüllyesztették a hajókat. A boglári vendégek ezt követően részt vettek a termelői piac avatási ünnepségén is.