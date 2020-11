Két hétre bezár Ausztria – Mutatjuk a részleteket!

Ausztria visszatér a tavaszi lezárásokhoz. Egész napos kijárási korlátozást vezet be kedden 0 órától a kormány. Bezárnak az óvodák és iskolák, az üzletek közül pedig csak az alapellátást nyújtók maradnak nyitva – jelentette be Sebastian Kurz kancellár. A rendelkezések december 6-án éjfélig érvényesek.

A rendelkezések értelmében november 17-én kedden 0 órától december 6-ig csak alapos indokkal hagyható el a magánlakás. Ilyen a mindennapi élet alapvető szükségleteinek kielégítése, a munkavégzés, az ápolás, segítségnyújtás, valamint az egyéni sport és rekreáció – adta hírül az orf.at.

A szabályok szerint az egy háztartásban élőkön kívül magántalálkozót csak a másutt élő élettárssal, illetve egy közeli hozzátartozóval vagy egy közeli ismerőssel lehet tartani. Sebastian Kurz kancellár arra kérte az egyedül élőket, jelöljék ki azt az egy-egy ismerőst, rokont, akivel személyesen tartják majd a kapcsolatot.

Visszatér a távoktatás és a home office

December 6-ig országszerte távoktatásban folytatódik a tanév az általános- és középiskolákban. Az óvodák is bezárnak, de azok számára, akik gyermekük felügyeletét máshogyan nem tudják megoldani, az intézmények biztosítják ezt a lehetőséget.

November 17-től az üzletek is zárva tartanak. Kivételt az élelmiszerboltok, a drogériák, a gyógyszertárak, a bankfiókok, a posták és a benzinkutak képezik. Be kell zárjanak azok a szolgáltatók is, akik szolgáltatásukat testi kontaktus útján nyújtják – ilyenek mások mellett a fodrászok és kozmetikusok is.

A kancellár minden munkáltatót a távmunka újbóli bevezetésére szólított fel, és ígéretet tett a Kurzarbeit széles körű biztosítására – megjegyezte ugyanakkor, hogy segítségre csak azok a vállalkozások számítanak, akik ebben az időszakban is megtartják dolgozóikat.

Kurz: ne találkozzanak senkivel!

Sebastian Kurz szerint a november 3-án bevezetett korlátozások nem érték el céljukat. Az elmúlt egy héten napi átlagban 7.000 új koronavírus-fertőzést azonosítottak a hatóságok, a regisztrált fertőzések forrását 77%-át pedig már nem lehet visszakövetni.

A kormányfő arra kérte az osztrákokat, maradjanak otthon, ne találkozzanak senkivel a következő hetekben, hogy a karácsony előtti időszakot már ismét közösségben tölthessék.