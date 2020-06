Két nap alatt két áramszünet a Pápai úton

Járdaépítés kezdődött nemrég Veszprémben a Pápai úton. Azóta kétszer is áramszünetet tapasztaltak olvasóink, akik kérték, járjunk utána, mi okozta azokat.

„Csak nemrég kezdődött el a járdaépítés az utcánkban, a veszprémi Pápai úton, de azóta már kétszer volt házainkban mintegy két-két órára áramszünet. Persze nem biztos, hogy ez összefügg a munkákkal” – mondták el olvasóink, akik megkeresték szerkesztőségünket. Otthonaik előtt gödröket alakítottak ki a munkások. Amikor nem tudták használni több készüléküket, őket kérdezték annak okáról, arról, elvágtak-e véletlenül kábeleket, de ők akkor nem tudtak válaszolni. Többen is jelezték a problémát az E.ON hibabejelentő vonalán. Azt ígérték nekik, küldenek ki szerelőt, és elmondták, hogy nincs szó tervezett áram-kikapcsolásról.

„Azt sem tudta megígérni az ügyfélszolgálatos, hogy később tájékoztatást ad arról, mekkora a hiba és mi okozta, meddig tarthat az áramszünet. Viszonylag rövid időn belül visszajött az áram, nem kellett attól tartanunk, hogy a hűtőkben megromlik az étel. Van, akinél a főzőlapok, a melegvíz is villanyárammal működik. Sokan nem örültek annak, hogy nem tudták használni tévéjüket, tölteni számítógépeiket, mobiltelefonjaikat. Több készüléknek, mikrohullámú sütőnek egyebeknek nem tesz jót a hirtelen be- és kikapcsolódás. Ezért is szeretnénk megkérdezni, hogy mi okozza a sorozatos meghibásodásokat” – sorolták aggodalmaikat a lakosok.

Megkerestük az ügyben az E.ON Hungária Zrt.-t.

A cég tájékoztatása szerint a Pápai úton Veszprémben két, egyenként egyórás áramszünetet érzékelhettek az ott élők a közelmúltban. Június 10-én egy kábel meghibásodása okozott 53 perces kimaradást, reggel 6.39 és 7.32 között. Ez nem volt összefüggésben az utcában folyó munkálatokkal. Június 11-én azonban sajnos vízközmű-építés közben valóban megsértették a területet ellátó kisfeszültségű földkábelt. Ez 12.13-kor történt. Az E.ON munkatársai egy órán belül megjavították a sérült szakaszt.