Két rendezvényen is jótékonykodhatnak a veszprémiek szeptemberben

Két jótékonysági rendezvénnyel is készül szeptemberben a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület (VVHHFE). Előbb családi és sportnapot rendeznek szeptember 12-én, majd Édes Veszprém címmel jótékonysági adománygyűjtést és süteményvásárt tartanak több alkalommal is a hónap második felében.

A szervezők sajtótájékoztatón ismertették a tervezett programokat a Jendrassik–Venesz Technikumban, amely a helyszíne lesz a szeptember 12-ei, szombati családi és sportnapnak.

Molnár Roland, a VVHHFE elnöke elmondta, hogy sajnálatos módon egyesületüket is érintette vírushelyzet, de arra törekszenek, hogy ez a két rendezvény lehetőséget biztosítson arra, hogy támogatást nyújthassanak a hátrányos helyzetű gyerekeknek. Kitért arra is, hogy a COVID-járvány miatt olyan zárt helyett kellett keresniük, ahol a résztvevők létszámát ellenőrizni tudják, hogy ne lépjék túl az 500 fős létszámkorlátozást. Így esett a választás a Jendrassik-Venesz Technikum udvarára, ahol fokozottan figyelnek majd a megelőző intézkedésekre. A jövő szombati családi, egészség-, környezetvédelmi és sportnapon színes programokkal, vetélkedőkkel, előadásokkal, zenés-táncos műsorokkal is várják az érdeklődőket, míg a főzőversenyen 19 csapat méri majd össze tudását.

Szabó Péter, a Kolostorok és Kertek Kft. ügyvezetője sajnálta, hogy idén nem náluk tartják meg a rendezvényt, de örül annak, hogy az adományozás ebben az évben sem marad el. Szólt arról is, hogy segítenek a rendezvény szervezésében, lebonyolításában, és ugrálóvárral, arcfestéssel színesítik a gyermekprogramokat.

Gulkai László, a Jendrassik szakgimnázium igazgatója, a VVHHFE alelnöke arról beszélt, hogy a diákok és a családok részére is biztosítanak szórakozási lehetőséget, a főzőversenyre benevező csapatok pedig jó lehetőséget kapnak arra, hogy közösen töltsenek el egy jó hangulatú délutánt úgy, hogy közben még jótékonykodnak is.

A kísérő programok között szerepel majd rendőrségi bemutató, érkezik a kormányablakbusz, lesz pónilovaglás, lufihajtogatás, bemutatkozik a Bébi Koraszülött Mentőalapítvány, és a Méz Rádió élőben jelentkezik a helyszínről.

A VVHHFE szeptember második felében több alkalommal tart majd Édes Veszprém címmel jótékonysági adománygyűjtést és süteményvásárt a Kossuth utcán. A süteményeket vállalkozók és a város önkormányzati képviselői ajánlották fel a jótékony rendezvényre.