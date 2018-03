Kettős elismerés a zirci tűzoltóságnak

„Veszprém Megye Önkormányzati Tűzoltósága” kitüntetésben részesült a Zirci Önkormányzati Tűzoltóság a 2017-es évben nyújtott kiemelkedő teljesítménye elismeréseként.

A zirci tűzoltóság már másodízben vehette át a szervezeti elismerést az elmúlt öt év során

Az „Év Önkormányzati Tűzoltója” elismerő cím is Zircre került, ezt Vágenhofer Roland érdemelte ki. A díjakat a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Dányi Béla dandártábornok adta át az évértékelő ünnepségen. A zirci tűzoltóság már másodízben vehette át a szervezeti elismerést az elmúlt öt év során, Vágenhofer Roland pedig a harmadik zirci tűzoltó öt éven belül, akit kitüntettek.

Egészen különféle káreseményeket hozott az elmúlt esztendő – emlékszik vissza a parancsnok, majd sorolja: volt veszélyes anyagot szállító kamion balesete, közúti balesetek, háztüzek, repülős baleset, és a zirci tűzoltóság történetében először került sor arra, hogy kútból mentettek embert. A tűzesetek száma minimálisan csökkent, illetve a műszaki mentések száma minimálisan nőtt. – Azt gondolom, hogy az itt nyújtott teljesítményünk és a közreműködésünk egyéb tűzoltó egyesületek munkájában is eredményezte azt, hogy elnyerhettük ezt a vándorserleget – összegez ifj. Szelthoffer Ferenc.

Humorával enyhíteni tudja a bajba jutott emberek félelmét

Kitüntetésben részesülő beosztottját társasági igényű, ugyanakkor társaságot teremtő személyiségként, egyenes, nyílt emberként jellemzi, aki nemcsak szakmailag, hanem mint munkavállaló is kiemelkedő. Több olyan helyszínt közelít meg nagy bátorsággal, amit társai esetlegesen fordított érzelmekkel tennének meg. Humorával enyhíteni tudja a bajba jutott emberek félelmét, amíg társaival együtt a segítségükre siet – teszi hozzá.

Vágenhofer Roland 2008-ban lépett be először a zirci tűzoltókhoz, majd hároméves szolgálatot követően külföldön próbált szerencsét. Valahogy azonban mégiscsak visszahúzott hazájához a szíve, mintha meghallotta volna messziről a bajba jutott emberek segélykiáltásait: újra kérelmezte felvételét a Zirci Önkormányzati Tűzoltósághoz, ahol tisztában voltak a képességeivel, s örömmel fogadták a visszatérését. Szerény a kitüntetésével kapcsolatban, amikor erről kérdezzük, elmereng, s különösképpen két műszaki mentés emlékképei peregnek le előtte: amikor Nagyesztergáron egy kútba esett állampolgárt kellett felhozni a mélyből, és amikor egy fa lombkoronáján landoló kisrepülőgép pilótájának és utasának a segítségére siettek. Ezen kívül még számtalan eset volt, ahol szükség volt a kivételes képességeire: közúti balesetek, háztüzek, lángoló gázpalackok ártalmatlanítása.

Jó érzéssel tölti el, amikor egy káreseményt követően az emberek megköszönik a segítséget. Az oklevél mellett egy órát kapott ajándékba, de hangsúlyozza, számára már az is elég, ha csak szavakkal ismerik el a munkáját. Sok gratulációt kapott lakóhelyén, bajtársai, barátai, ismerősei is örömmel fogadták a kitüntetését, és természetesen a családja is nagyon büszke rá.