Kevés az óvónő, Felsőörsön is küzdenek a problémával

Jelenleg 36 óvodapedagógusi állást hirdetnek megye-szerte a közigazgatási hirdetési oldalon, de országosan is több száz szakember hiányzik a rendszerből. Felsőörsön két óvodapedagógust is felvennének, ha lennének jelentkezők.

-Szerencsések vagyunk, mert a tavalyi évben tudott nekünk segíteni két nyugdíjas korú kolléga. Mi heten vagyunk, a nyugdíjas kollégákat délutáni műszakban 4 és 6 órában foglalkoztatjuk. Velük a nevelési évünk jól alakult, mert vannak óvodák, ahol a hiányt egy pedagógiai asszisztens beültetésével tudják csak megoldani. Ott az egy szem óvónő visz a hátán mindent, az adminisztrációt, a felkészülést, a gyerekekről vezetett dokumentációt, mindent, ami normál esetben két ember munkája. Szerencsére Felsőörsön nagyon sok gyerek van, de a 28-29 fővel működő csoportokban nincs könnyű dolga a pedagógusoknak-mondta el Nagy Zsuzsanna intézményvezető.

A KSH adatai szerint a 2017/2018-as tanévben 322 741 óvodás volt az országban, 5300-zal több, mint az előző tanévben. Egy óvodapedagógusra 10,3, egy óvodai csoportra 21,7 gyermek jutott; az óvodákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma 31,5 ezer volt, közel azonos az egy évvel korábbival.

-Azt hittem, hogy most, mivel a nyelvvizsga megszerzése nélkül is kiadták a diplomákat majd jönnek a jelentkezők, ráadásul hirdetjük is a lehetőséget minden lehetséges fórumon, de még sincs érdeklődés. Pedig biztos van a rendszerben olyan, aki most megkapta a diplomáját. Ráadásul mi az átlagosnál jobb feltételeket tudunk ajánlani, mert az önkormányzat is támogatja az intézményt. Nálunk van szép cafeteria, lakhatási támogatást és bérkiegészítést is ad az önkormányzat, hogy versenyképesebb körülmények legyenek. Szép környezetben dolgozhatunk, nagyon jó eszköz ellátottsággal, hatalmas udvarunk van, rendezett körülmények között élő családok gyerekeivel dolgozhatunk. Gyerekünk van bőven, az óvópedagógusok mégsem nagyon érdeklődnek-tette hozzá Nagy Zsuzsanna.

Kevés a pályakezdő óvodapedagógus, pedig a képzés évről évre a legnépszerűbb szakok között van. 2018-ban 4691-en jelölték meg a jelentkezési lapon ezt a képzést, és általában 1600-1700 elsőéves kezdi meg tanulmányait.