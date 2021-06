Ki szállítja el a hibás terméket?

Ha elromlik a megvett termék, sokak első kérdése: „Márka- vagy szakszervizbe vigyem?” A márkaszervizekben jól ismerik a meghibásodott eszközöket, viszont sokan úgy gondolják, drágábbak, lassabbak, nehezebben elérhetőek. A szakszerviz közel, olcsóbb, rugalmasabb lehet, de ha a javítás nem lesz tökéletes, ugrik miatta a garancia. Fokozhatja a nehézséget, ha az árut messzire kell szállítani és nagyobb súlyú.

A Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének ingyenes Panaszakadémia szolgáltatását nemrégiben azért kereste meg egy vevő, mert érdekelte, hogy, ha webshopban vásárolt konyhai robotot és az meghibásodott, kit terhel a szervizbe szállítás költsége. A szakértői válasz szerint ezt több tényező befolyásolhatja. Akár kötelező jótállásról, akár kellékszavatosságról van szó, ha a jogszabályban rögzített határidő még nem telt el, akkor a hibás termék szervizbe eljuttatásának díját a vállalkozásnak kell viselnie. A rögzített bekötésű és a tíz kilogrammnál nehezebb vagy tömegközlekedési eszközön kézicsomagként nem szállítható fogyasztási cikkeket pedig – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha ez nem kivitelezhető, mert a javítás csak szervizben végezhető el, a le- és felszerelésről, az el- és visszaszállításról a kereskedés vagy a javítószolgálat gondoskodik.

Más a helyzet viszont akkor, ha kiderül, hogy a hiba oka nem gyártási eredetű, hanem a vásárlást követően keletkezett, a rendeltetésellenes használat következményeként. Ilyenkor a vállalkozás az állításait alátámasztó szakértői vélemény alapján mentesülhet a jótállási, kellékszavatossági kötelezettsége alól és utólag a szállítási és a javítási költségre is igényt tarthat. Akkor is előfordulhat ez, ha a kötelező jótállási idő már eltelt, viszont azon felül a vállalkozás extra jótállást, azaz szerződéses jótállást biztosít a fogyasztónak. Ugyanis annak feltételeit maga határozhatja meg, akár a szállítási költséget is a vevőre terhelheti. Azt is mondhatja, hogy a jótállás nem teljes körű, így az adott hibát csak ellenérték fejében tudja javítani. Ezért is érdemes a jótállási tájékoztatót alaposan átolvasni.

