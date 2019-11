Kiégett egy ház Bakonytamásiban, egy 89 éves asszony menekült a lángok elől

Odaveszett öt generáció kétkezi munkája, élete és emlékei a tűzben, november 2-án, szombaton, mondja megtörten és megrendülten a történtek hatása alatt családjáról Bors Melinda Bakonytamásiban. Erőt ad nekik, hogy összefogtak értük.

– Szinte hihetetlen, hogy ekkora összefogás kíséri azt, ami velünk történt, jegyzi meg a fiatal nő. Bors Melinda ezúttal a meghatottságtól sírja el magát, majd sorolja, a gyárban, ahol dolgozik, az igazgató és kollégái, valamint az ő, három műszakban dolgozó közvetlen munkatársai is egy emberként álltak melléjük a tűz után, amikor kiégett az otthonuk. Utal rá, írásunk nyomán idegenek is keresik őket, akik segítenek, amivel csak tudnak, nekik pedig minden magát, az életet, az újrakezdést jelenti, mert azt tervezik, megpróbálják lakhatóvá tenni szeretett otthonukat.

Cipeltek ki a házból, amit csak tudtak

A fiatal nőnek sokat segít a párja, aki mindenben mellett áll, támogatja, vigasztalja. Meghatottan beszél arról, hogy Forsthoffer Zoltán, a falu polgármestere, és felesége, Katalin, a tűz idején is segített a mentésben, vittek, cipeltek ki a házból, amit csak tudtak, és azóta is kapcsolatban állnak, folyamatosan érdeklődnek róluk. A polgármester jótékonysági adománygyűjtést is szervezett több faluval összefogva, így dobozokat helyeztek el a forgalmasabb helyeken, a boltnál, és a hivataloknál. Melinda beszél arról is, hogy volt biztosítás a házon, és statikus is járt náluk, de kérdés, hogy a biztosítás mire terjed ki, és tudomásuk szerint talán a falak, ha megmaradhatnak. Mindenük odalett, a tűzben, illetve az oltásban.

– Ami kevés megmaradt, némi szőnyeg például, az is odalett a nagy esőzés miatt – temeti kezébe arcát Melinda, aki Anitánál, a nővérénél lakik nagymamájával, édesanyjával, és fiával együtt, akikkel élt a kiégett szülői házban. A tűz idején a 89 éves nagymama otthon volt, átélte a borzalmakat. Nővére házában 11-en laknak most. Vitték magukkal kutyájukat is, aki sokkos állapotban menekült be az égő házba, de a tűzoltók épségben kihozták onnan. A tűz nagyon megviselte őket, az idős nagymama, és édesanyja különösen rossz állapotba került, teljesen kétségbeestek.

Öt generáció munkája semmisült meg

– A kiégett házon öt generáció munkája volt, sok személyes, szép emléket őrzött, édesanyám fiatal kora óta itt élt édesapámmal, aki meghalt. Anya azt mondta, az ő emlékéből is sok minden elégett a tűzben – mondja könnyezve Melinda.

-Segítenek a közfoglalkoztatottak is a romeltakarításban – utal az összefogásra Forsthoffer Zoltán polgármester. Úgy fogalmaz, a közösség óriási erő, van összefogás, összetartás, de reméli, hasonlóra máskor nem lesz szükség. Bakonytamásiban jótékonysági bállal is segítik a bajba jutott családot, amit a művelődési házban, december 14-én szerveznek meg.