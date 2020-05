Kiéheztek a vendégekre a veszprémi étteremben

– Már nagyon várjuk, hogy életünk a megszokott mederben folyjék, alkalmazkodunk a megváltozott feltételekhez is. Tudomásul vesszük, hogy ahol szükséges, maszkot viselünk, és nagyobb szociális távolságot tartunk egymástól. Lassan újra ehetünk megszokott helyeinken, bár ezeken is kissé megváltozott rendszerrel találkozunk majd – mondta el lapunknak Felber Károly, a veszprémi Ízlelő tulajdonosa.

– Március elején bezártunk, mert így éreztük biztonságosabbnak, és a forgalom is nagyon visszaesett. Most hétfőn nyitunk ki ismét, mert erre a kormányrendelet lehetőséget ad, de érezzük a vendégek részéről az igényt is. A kényszerszünetet kihasználtuk, kifestettünk, és túl vagyunk egy alapos nagytakarításon, valamint fertőtlenítésen. Megkértük a Nébih egyik szakemberét, akivel máskor is kapcsolatban vagyunk, hogy nézze meg, megfelel-e a tervezett működés az előírásoknak.

Átnézte és rendben találta a dolgokat – mondta el lapunknak Felber Károly, a veszprémi önkiszolgáló étterem tulajdonosa.

Az étkezdében hétfőtől a teraszon történik a kiszolgálás és a fogyasztás is. Az étterem területére csak a mellékhelyiség használata miatt lehet belépni. Kézfertőtlenítőt a teraszon is elhelyeznek.

– A dolgozók háromnegyedét hívtuk be egyelőre, mindenki egészséges, mindenki örömmel jött. Azt a forgalmat valószínűleg rögtön nem érjük el, ami korábban volt, de reméljük, hogy fokozatosan újra mindenkit foglalkoztatni tudunk. Úgy tűnik, az emberek – még ha másképp is, mint korábban – szeretnének kimozdulni végre. Több olyan jelzést kaptunk, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, a home office és a főzés nagyon leterheli a családokat, várják a nyitást – tette hozzá Felber Károly.

A teraszon az asztalokat egymástól biztonságos távolságra helyezték el, és a parkolóból is lecsíptek. A korábbi teraszbútorok mellett a benti asztalokat is ide tették ki, így a teraszon ugyanannyi vendéget tudnak leültetni, mint korábban a teljes üzletben. A megszokottnál kicsit kisebb kínálattal terveznek, és olyan ételekkel, melyekkel könnyebben lehet a forgalom változására reagálni.