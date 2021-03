Kilencven zsák szemetet gyűjtöttek össze a balatonalmádi várostakarítók

A múlt hétvégén várostakarítást szervezett a Honismereti és Városszépítő Kör. Az akcióra összesen 60 önkéntes regisztrált, akik 90 zsáknyi szemetet és legalább 10 köbméter építési törmeléket gyűjtöttek össze.

– Úgy érezzük, hogy az elmúlt évek alatt egyre több embert sikerült megszólítanunk és igazi közösségépítő rendezvénnyé vált a szemétszedés. Minden évben növelni tudjuk a résztvevők és a helyszínek számát, korábban 2-3 helyszínen gyűjtöttünk szemetet, idén hét helyszínünk volt. Sokan voltak olyanok is, akik előre be sem jelentkeztek, de rendbe tették a szűkebb vagy tágabb lakókörnyezetüket. Ők, amikor kész lettek, szóltak, hogy hová tették le a szemeteszsákokat. Sokan családi programot csináltak a szemétszedésből, és arról számoltak be, hogy a délelőtti szemétszedés után a gyerekek azt kérték, hogy délután is menjenek ki egy körre – meséli Töltési Zsóka, a Honismereti és Városszépítő Kör titkára.

Ez a támogató hozzáállás jellemezte az egész szemétgyűjtési kampányt, idén elmaradtak a negatív kommentek és az örökös elégedetlenkedők. Idén hét koordinátor segítségével hét helyszínen szervezték meg a gyűjtést. Földi Angéla Lozsántán, Illána Zsóka a Köcsi-tónál, Tabányi Kata Vörösberényben, Töltési Zsóka a belvárosban, Hegyi Ilona az Aldinál, Sóki Ágnes és Molnár Éva lakóhelyük közelében várta a jelentkezőket. Töltési Zsóka szerint a szemetelés szándék kérdése, és az emberek formálhatók.

– Sokszor látjuk, hogy gyakran már a bevásárlóközpont parkolójában a kocsi mellett marad a sörösdoboz vagy a felvágottas zacskó. Gondolkodtunk rajta, hogy figyelemfelhívó táblákat helyezünk ki, és kérünk mindenkit, hogy ne hagyja szó nélkül a szemetelést. Kedvesen, udvariasan lehet figyelmeztetni a szemetelőt, hogy ez nem helyes viselkedés. Az a véleményünk, hogy nem szabad elmenni a helytelen viselkedés mellett, figyelmeztetni kell a gyerekeket és a felnőtteket is a közösségi szabályok betartására. Ebben segítenek nekünk például az egyik szupermarket parkolójában, ahol rengetegen esznek reggel, délben, este, és ott kitesznek majd még két szemetest, hátha az is számít, hogy azt a tíz métert sem kell elsétálni a hulladékgyűjtőig.

Idén az összeszedett szemét nagy része szemetelésből származott, de a lozsántai részen például építési törmeléket és egy kiégett autót is elszállíttattak.

– Az egyik önkéntesünk, Földi Angéla közreműködésével sikerült megszerezni a rendőrségi engedélyt és a tulajdonosi hozzájárulást is a kiégett roncs elszállításához. Ódor Gáspár balatonalmádi lakos vállalta, hogy konténert biztosít az építési törmeléknek. Két markológépet és nyolc embert is hozott a rakodáshoz, és így sikerült a Lozsántán lévő építési törmeléket és a kiégett autót is elszállíttatni. Óriási öröm ez a Lozsántán sétálóknak, hisz ezt a gyönyörű helyet idáig elcsúfította ez a roncs – tette hozzá.

A szemétszedők máshol építési törmeléket és újonnan bekerült dolgokat nem nagyon találtak. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincsenek problémás területek, tudják, hogy van gond például a megye-hegyi bunker felé vezető út környékén, de erre a részre most nem találtak vállalkozót. A résztvevőik a saját környezetükre koncentráltak, a Lozsántán gyűjtők például nagyrészt azok a kutyatulajdonosok voltak, akik napi szinten arra sétáltatják a kutyáikat. A belterület nagy részét, 70-80 százalékát lefedték a hét területtel, látványosan szebb, tisztább lett a város.

– A városgondnokság előtt le a kalappal, rengeteget dolgoznak. Bármikor szólunk, ha problémát látunk, azonnal jönnek és segítenek. Most is így volt, a hétvégi szemétszedés után hétfőn már el is szállították a zsákokat. Köszönjük a Don Gusto pizzéria vezetőjének, Németh Feliciánnak is a felajánlást, jóvoltukból húsz darab 40 centiméteres pizzát oszthattunk szét az önkénteseink között – fejezte be Töltési Zsóka.