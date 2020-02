Kilencvenedik születésnapján köszöntötték az ajkai Mária nénit

A szépkorú asszony 2014. januártól az otthon lakója. A jeles napon családtagjai, az otthon gondozói és lakói köszöntötték őt. Mária néni 1930. február 18-án született Gyulafirátóton földműves családban, 17 évesen ment férjhez, három gyermekük született, Mária, János, Borbála. Ma már 3 fiú unokája és 5 dédunokája is van. Nyugdíjazásáig a Bakony Műveknél dolgozott, otthon férjével művelte a kertet, háziállatokat tartottak. Szeretett kertészkedni, az udvaruk mindig virágokkal teli és gondozott volt. Férje 2002-ben meghalt.

Megtudtuk tőle, szeret az otthonban lenni, lakótársait és a gondozókat második családjának tartja. Szép a kert, tavasztól őszig gyönyörködik a virágokban. Családja is gyakran látogatja, vagy telefonon érdeklődnek utána. Ma már a dédunokák is nagyok. Amikor az első dédunokája megszületett, az édesanyja a kezébe adta. Ő hosszasan, elgondolkodva nézte a csecsemőt. Az unoka kérdezte tőle, mire gondol. Arra, hogy szeretné megérni a kicsi esküvőjét. Lehet, hogy pár év múlva elérkezik az a nap is, a gyermek már 17 éves.