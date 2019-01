Kilencvenedik születésnapján köszöntötték Zirc díszpolgárát

Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Ottó Péter polgármester a kisváros díszpolgárát, Pell Rudolfot.

Az ünnepelt évtizedeken át a település és a zirci járás meghatározó személyisége volt, mind szakmájában, mind a közéletben. Vérbeli kereskedőként, kereskedelmi üzemgazdászként, 1954-től harmincöt éven át a Zirci ÁFÉSZ elnökeként dolgozott. A SZÖVOSZ országos tanácstagi, elnökségi tagi, a MESZÖV társadalmi elnöki, elnökségi tagi tisztségeket töltötte be.

Irányításával épült ki Zirc és környéke kereskedelmi-, és szövetkezeti bolthálózata. Meghatározó mecénás szerepet vállalt nem csupán elnöki, de magánemberi minőségében is, jelentős támogatást nyújtva a városi kórusnak és más civil szervezeteknek. Kezdeményezője volt a németországi testvérvárosi kapcsolat kialakításának. Otthonából ma is figyelemmel kíséri a városban folyó eseményeket és az országos folyamatokat, ismerőseivel a személyes találkozáson skype-kapcsolatot tart, de a köszöntés ideje alatt is nagyon sokan keresték telefonon. Az elnöki irányításon túl kétkezi fizikai munkával is részt vett a szövetkezeti boltok, áruházak építésében, irodista kollégáival együtt. Úgy érzékeli, ma elidegenedtek az emberek egymástól és ez nem jó. Meggyőződése, mindenkinek vállalnia kell egykori önmagát, nem kell szégyellni a régmúlt álláspontját és meggyőződés nélkül nem kell átállni a másik oldalra. A közelmúltban létrehozott egy kulturális és szociális célokat is támogató alapítványt.

