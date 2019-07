Kimagasló felvételi eredmények a Pannon Egyetemen

Stabilitás jellemzi a Pannon Egyetemet, mondta Gelencsér András, az intézmény rektora a felvételi eredményeket ismertető tájékoztatón.

Az idei felvételi eljárásban a Pannon Egyetem megőrizte pozícióját a vidéki egyetemek között. Vidéki elit egyetem a veszprémi, büszkék vagyunk rá, hogy egy felmérés szerint az oktatási kiválósági rangsorban az intézmény az ország második legjobbja, közölte Gelencsér András. Bízik benne, hogy a felsőoktatás előtt álló változások nem érintik hátrányosan az egyetemet, az ide jelentkezett diákok megtalálják számításukat.

A 2019/2020-as tanévben 1977 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pannon Egyetemen, tájékoztatott Balogh Ágnes, az intézmény oktatási és akkreditációs ügyekért felelős rektori biztosa. A hallgatók 64 százaléka nappali, 36 százaléka levelező tagozaton tanul. A felvettek közül 1620-an állami ösztöndíjas képzésen tanulhatnak. 1296-an alapszakra, 283-an mesterszakra, 29-en osztatlan képzésre, 369-en felsőoktatási szakképzésre iratkozhatnak be.

A jövőben szeretnék a mesterképzésen tanulók számát növelni. A legtöbb hallgatót (117-et) a műszaki informatikai kar programtervező informatikus szakára vették fel, államilag finanszírozott, nappali, alapképzésre. Mesterszakon a legtöbb hallgatót (27) egy idén először meghirdetett szak, a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő államilag finanszírozott, levelező tagozatos szak vonzotta. A legmagasabb felvételi ponthatár (462) a nemzetközi tanulmányok alapszak nappali tagozatának államilag finanszírozott képzésén volt. Tovább nőtt az angol nyelven kínált képzésekre jelentkező külföldi hallgatók száma.

A gazdaságtudományi kar szakjai iránt nagy az érdeklődés. A karra 686 hallgatót vettek fel, amelyből 421 állami ösztöndíjas, mondta Fehérvölgyi Beáta, a kar dékánja. Az alapképzések közül a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a kereskedelem és marketing volt a legnépszerűbb nappali tagozaton, a mesterszakok közül a vezetés és szervezés, valamint a műszaki menedzser.

A Georgikon karon a BSc szakokon az előző évhez képest kicsit nőtt a felvett létszám. A legmagasabb agrár képzési pontszám az alapszakokon a természetvédő mérnököknél van, kertészmérnök és természetvédő alapszakra 460 ponttal is került be hallgató, közölte Hegedűsné Baranyai Nóra, a kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettese.

A mérnöki karra 307 hallgatót vettek fel, 90 százalékuk állami ösztöndíjasként kezdheti meg tanulmányait. A vegyészmérnök képzés iránt változatlanul nagy az érdeklődés – ide több mint 100 hallgatót vettek fel -, de a zalaegerszegi mechatronikai mérnöki képzés is nagyon keresett. A kar minden mérnöki alap- és mesterképzését duális formában is elindítja, tájékoztatott Németh Sándor dékán.

A modern filológiai és társadalomtudományi karra 289 hallgatót vettek fel. A tavalyi hallgatói létszámhoz képest 53 százalékos növekedés többek között annak is köszönhető, hogy három új szakot indítanak, közölte Navracsics Judit dékán. Továbbra is az anglisztikai alapszak a legnépszerűbb, de nőtt a germanisztika és a politikatudományok alapszakokra felvettek száma is. A műszaki informatikai karra 438 hallgatót vettek fel, 363-an alapképzésen, 19-en mesterképzésen, 56-an felsőoktatási szakképzésen kezdhetik meg tanulmányaikat. A legnépszerűbb szak idén is a programtervező informatikus alapszak, mondta Hartung Ferenc dékán.

A Pannon Egyetem szinte legtöbb szakja elérhető pótfelvételivel. Július 29 és. augusztus 7. között jelentkezhetnek azok, akiket egyik intézmény sem vett fel vagy korábban nem jelentkeztek, tájékoztatott Gál Balázs, az Oktatási Igazgatóság igazgatója.

Az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat szerda este hozták nyilvánosságra. Több mint 112 ezer fiatal várta izgatottan az eredményeket. Ahogy az elmúlt évtized szinte minden tanévében, idén is a gazdálkodás és menedzsment alapszakot választották a legtöbben.