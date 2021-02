Kína helyett Balin – Hosszúra nyúlt kényszerű nyaralás

Kínában élő olvasónk tavaly januárban egyhetes kikapcsolódást tervezett, de csaknem háromnegyed évesre nyúlt nyaralása. Kényszerűségből. Ugyanis a koronavírus miatt a külföldieket nem engedték vissza Chengduba se, ahol Panajoth-Fejér Dávidnak modellügynöksége van.

Még a koronavírusjárvány elején ment el Kínából szabadságra Panajoth-Fejér Dávid. Egy hetet tervezett Thaiföldön tölteni. Ott tartózkodása alatt derült ki: sokan elkapták a fertőzést. Sőt, világjárvány lett belőle. Ezért elment még két hétre egy barátjához, Malajziába. Aztán pedig a külföldieket a védőintézkedések miatt már nem engedték vissza Kínába. Dávidot se, pedig neki Chengduban cége van, munkavállalási vízummal rendelkezik. A magyar modell, akinek Ázsiában csaknem egymilliós követőtábora van internetes közösségi oldalakon, feltalálta magát. Balira utazott.

Ügynökségét most cégtársa irányítja. Kiadásait pedig azért tudta fedezni, mert nem tétlenkedett. Személyi edzéseket tartott, saját alsóneműmárkájának tervezésével, a mintadarabok fotózásával foglalkozott. A férfiaknak szánt ruhadarabok tömeggyártását viszont Kínában szeretné majd megoldani. Megélhetése azért se okozott neki gondot, mert az indonéziai szigeten is átírta a járvány az idegenforgalmi lehetőségeket. Emiatt a szokásosnál jóval olcsóbban adták a szállást, az élelmiszert is. Megbetegedések viszont alig voltak, korlátozásokat alig kellett bevezetni. A modell szerint azért, mert idejében komolyan vették a veszélyt, nem engedték be kínai turistákat és mert nincsenek olyan helyek, ahol tömegek lennének jelen egyszerre, nincs tömegközlekedés, a legtöbben motorral járnak. A klubokat és a nagyobb strandokat bezárták, az éttermekben, a bevásárlóközpontokban belépéskor mindenkinek megmérték a hőmérsékletét és fertőtlenítették a kezét.

Dávidot a Maldív-szigetekre is hívták edzősködni. Ezért, amikor már visszatérhetett volna Kínába, elhalasztotta az utazást. Most pedig megint várnia kell arra, hogy Chengduba mehessen. Egyelőre hazajött Magyarországra. De nem adta fel ázsiai terveit. Élvezi, hogy régen látott családjával lehet. Nagyobb projekt elindításával ezért várnia kell, de mindig új ötleteken töri a fejét. Mobiltelefonos applikáció révén is szívesen ad tanácsokat a mozgáshoz és az étkezéshez azoknak, akik olyan atlétikus alkatot szeretnének, mint az övé. A balinéz ételek készítéséről videókat készített. Azt viszont nagyon sajnálja, hogy nem fogadhatta el a tavaly kapott szerepajánlatokat. Pedig hívták kínai partnerei filmforgatásra és több tévés valóságshow-ba is.

Az izmos európaiak eleve népszerűek Ázsiában. A magyar fiatalt lazasága, humora és szecsuáni dialektusa miatt is kedvelik. Nem építhetett volna karriert Kínában, ha nem beszélne jól kínaiul. Panajoth-Fejér Dávid itthon nemzetközi kapcsolatok szakon szerzett diplomát. Angolul, németül is beszél. Eleinte fehérnemű-modellként foglalkoztatták és öltönyben fotózták. Japánban dolgozott a világ egyik legnagyobb földrengése, cunamija, a nukleáris atomkatasztrófa idején. Mivel ekkor sok más kontinensről érkezett modell hazatért, több lehetőség nyílt meg számára.

A divatszakmában Tokióban, Sanghajban, Pekingben, Hongkongban, Taipeiben, Bangkokban, Kuala Lumpurban és Szingapúrban is tapasztalatokat szerzett. Divatbemutatókon, testépítő versenyeken, plakátfotózásokon szerepelt. Reklámfilmeket forgatott és egy akciófilmben eljátszotta a bérgyilkost. Társkereső tévéműsor főszerepét is megkapta, Kínában lett nagy Ő: 24 szép kínai hölgy vette körbe, köztük kereste az igazit, de a végén senkit nem választott.

– Ázsiában akkor lehet valaki sikeres, ha sok a netes követője. Olyanokat keresnek, akiknek nagy a rajongótáboruk, sok a lájkolójuk az interneten, így sokakra hatással van viselkedésük, véleményük. Akik figyelnek rájuk, azoknak alakíthatják a gondolkodásmódját. Ez a fontos azoknak, akik reklámozni akarják termékeiket – állítja olvasónk.