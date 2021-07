Kincskeresők a Somló-hegyen

A Somló-hegyen túrázva kerestek kincset azok a gyerekek családtagjaikkal, akik a Mese túrára beneveztek.

Az egy napos kincskereső túra ötletgazdája a pedagógus, dajka Tóth-Bakos Marianna volt, akinek segítségére sietett több barátnője is. Mariann a gyerekeket célozta meg ötletével, a négyévestől a 12 évesig. Koruknak megfelelő feladatokat állítottak össze a túra szervezői, a résztvevők pedig a régi akadályversenyekhez hasonlóan a Somló-hegy lábánál, különböző helyszíneken, árnyékos útvonalon sétálva teljesítették a kitalált mesére épülő próbatételeket. A különleges kirándulás a hegyoldalban Dobáról indult bemelegítő tornával, majd találós kérdések, célba dobás, kötélhúzás, ügyességi feladatok sora várt az 60 résztvevőre, akik öt csapatot alkotva járták be az útvonalat. A túrára érkeztek környékbeliek, de még a fővárosból is többen, a játékos versengést a felnőttek is élvezték. A nagy sikerre való tekintettel Mariann és csapata még augusztusban is szervez egy kincskereső túrát.