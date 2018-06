Kitört a Hegyestű vulkánja – ezúttal csak maketten

Nyolcmillió év után ismét kitört a Hegyestű vulkánja szombaton: ezúttal szemléltető célzattal, mesterséges módon előidézett vulkánkitörésnek lehettek tanúi a Bakony–Balaton UNESCO Geoparkba látogatók.

A Dunai GeoTúra – A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében című projekt kapcsán a Hegyestűre látogatók június 9-én egy délelőtt erejéig betekintést nyerhettek a térégben a múltban zajló vulkáni működés rejtelmeibe.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az eseményen Harangi Szabolcs egyetemi tanszékvezető, az MTA-ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője a hegyestűi panoráma segítségével mutatta be a helyszín földtani múltjának fontos szereplőit, és méltatta a térség kiemelkedő jelentőségét. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – a Bakony–Balaton UNESCO Geopark alapítója és fenntartója – hegyestűi geológiai bemutatóhelyén Harangi Szabolcs kiválóan szemléltette az érdeklődőknek a térség egykori vulkáni működését, sőt egy makett segítségével be is mutatta egy tűzhányó kitörésének folyamatát.

A délelőtt során szó esett a projekt keretein belül megvalósuló fejlesztésekről, melyek szakszerűen, ugyanakkor a laikusok számára is befogadható formában tárják majd a térség gazdag vulkáni örökségét a látogatók elé. A geopark területén megvalósuló beruházások részeként jövő májusig megújul a Hegyestű Geológiai Bemutatóhely kiállítása, továbbá felújítják a badacsonyi és a Szent György-hegyi tanösvényeket, valamint létrehoznak egy újat is, mely a Hegyestűtől a Kopasz-hegyig tart majd. Ez utóbbi a Tűz útján nevet viseli majd, hiszen ezen az útvonalon főképpen a tűzhányók működését ismerhetik meg a látogatók. A tanösvények nemcsak a Bakony–Balaton UNESCO Geopark vulkáni kincseit mutatják meg, de a térség kulturális értékeiről is mesélnek majd.