Kitüntetést vehettek át a rali-baleset hősei

Példaként állítható embertársaink és a hivatásos állomány elé Novák Erik, Kucsera Antal és Tamás Dániel a helytállásáért, hősies segítségnyújtásért, fogalmazott Dányi Béla megyei katasztrófavédelmi igazgató, aki a három férfinek egy ralibaleset sérültjeinek nyújtott segítségért katasztrófavédelmi emlékplakettet adott át az igazgatóságnál, hétfőn.

Csondor Henrietta megyei katasztrófavédelmi szóvivő felidézte, július 7-én, vasárnap délelőtt 11 óra után érkezett a jelzés: egy Veszprém megyei sportversenyen egy versenyautó fának csapódott és kigyulladt. Az ajkai tűzoltók kiérkezéséig a nézők közül többen, és egy szabadnapján lévő tűzoltó is azonnal nekilátott a mentésnek.

Egy ötfős baráti társaság két tagja, Novák Erik és Kucsera Antal azonnal az autó vezetőjéhez rohantak, aki saját lábán elhagyta az égő járművet, de a jármű mellett összeesett. A két férfi biztonságos távolságba húzta a sofőrt, majd a lángoló roncshoz futott, hogy mentse a megsérült navigátort. A versenyautó ajtaját nem tudták felfeszíteni, ezért a jobb oldali ablakon benyúltak, és a navigátor nőt a válla alatt átnyúlva húzták ki az akkor már egyre nagyobb, a nő lába alatt felcsapó lángok közül. Hatalmas rántással kiszabadították az autóból, majd biztonságos távolságba vitték.

A két férfi társai közben a segélyhívót tárcsázták, és szerszámokért mentek autójukhoz. A fának csapódást hallotta a versenypálya távolabbi részén, a nézők között a szabadnapos ajkai tűzoltó: Tamás Dániel őrmester, aki azonnal autójába ült és indult a helyszínre.

Meglátva a lángoló gépkocsit, a porral oltó készülékek felé indult, és tűzoltó kollégáinak segített a navigálásban, mert a környéket jól ismerte. Az előkészületeknél segített a tűzoltóknak, a mentősöknek tartotta az infúziót, és segített a navigátort hordágyra emelni. Az utat megtisztította az ágaktól, gallyaktól, hogy a mentőautó el tudjon menni.

Elhangzott továbbá, hogy a baleset nem járt nagyobb tragédiával, köszönet illeti Wolf Ritát, Wolf Kittit és Wolf Pétert is, akik nézőként segítettek a bajba jutott versenyzőknek, és a hivatásos egységeknek. Tamás Dániel emberséges helytállásért, hősies segítségnyújtásért, Novák Erik és Kucsera Antal a hivatásos szervek segítéséért, a balesetben történt azonnali, saját életüket is kockáztató hősies cselekedetért katasztrófavédelmi emlékplakettet vehetett át Dányi Béla megyei katasztrófavédelmi igazgatótól, aki tolmácsolta a Veszprém megyei állomány köszönetét is a példamutató helytállásért.