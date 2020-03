Kiürítették az ajkai kórházat, három embernél mutatták ki a koronavírust az intézményben

Két nappal a járványkórházak kijelölése után, az ajkai Magyar Imre kórházat szinte egy nap alatt teljesen kiürítették, egy esetleges tömeges megfertőződés ellátása érdekében.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: 5 húsvéti hagyomány, amit nem ismertél

Fenyvesi Zoltán a térség országgyűlési képviselője arról tájékoztatta lapunkat, hogy a jelenlegi helyzetről az ajkai és a Veszprém megyei lakosság biztonsága érdekében igyekezett minden szakmai fórumon tájékozódni. A hozzá eljutott információk alapján kijelentette, hogy a járványkórházak kijelölése után két nappal, csütörtökön az ajkai kórház vezetése intézkedett a kórház összes – nem infektologiai – betegének haza, illetve más intézményekbe történő átszállításáról. Ezt az óriási feladatot a kórház és az Országos Mentőszolgálat dolgozói együtt hajtották végre, amelyért külön köszönet illeti őket- mondta a képviselő. Hozzátette, hogy a betegeket átvevő intézmények is erőn felül teljesítettek, ilyen volt a veszprémi, és pápai kórházak mellett a tapolcai kórház is, ahová több mint 70 krónikus beteg érkezett.

Az ajkai intézmény betegeinek távozásával megnyílt a lehetősége annak, hogy a régóta itt kezelt betegek veszélyeztetése nélkül az intézmény akár több száz korona vírus gyanús beteg fogadására is felkészüljön, mely a jelenlegi járvány világméretűvé válása miatt elkerülhetetlennek tűnik- mondta Fenyvesi.

Arra a kérdésünkre, hogy várható-e további kórházak kijelölése az országban a képviselő azt válaszolta, hogy sajnos igen, ugyanis a járvány jelenlegi kiterjedtségéhez elegendő lehet a kijelölt kórházak ágyszáma, de hosszú távon további kijelölésekre lehet szükség. A képviselő úgy fogalmazott, hogy természetesen ijesztő mindenki számára a jelenlegi helyzet, de bízik abban, hogy az Ajka és környéki lakosság számára – amennyiben a megfertőződés elkerülhetetlen – egy lakóhelyükhöz közeli, azonnali ellátást lehetővé tevő intézmény léte biztonságot adhat.

Sérelmezte viszont azt, hogy ezt az ellátási biztonságot nemhogy megadták volna a környező országok a külföldön dolgozó honfitársainknak azzal, hogy ha szükséges ellátják őket, hanem megvonták tőlük. Haza kényszerítették őket, veszélybe sodorva őket az út során, és veszélybe sodorva az itthoniakat is. Azt mondta, tovább erősödik benne ilyenkor az az érzés, hogy időben és jó döntéseket hoztak meg a lakosság biztonsága érdekében.

Kifejtette az országgyűlési képviselő azt is, hogy az egyéb kórházi ellátások jövőjére és az Ajkán feladatukat eddig is példásan teljesítő egészségügyi személyzet továbbra is rendelkezésre állnak. Az orvosok és a nővérek helyben vannak, amennyiben szükséges természetesen a fertőző ellátáson túli életmentő beavatkozásokat is elvégzik az ajkai műtőkben.

Természetesen nem tekinthettünk el a konkrét járványhelyzetre vonatkozó kérdésektől sem, melyre tájékoztatásul a képviselő elmondta, hogy ezek a számok naponta változnak, de a jelenlegi információi alapján eddig az ajkai kórházban közel negyvenöt beteget figyelnek és figyeltek meg, akik közül több mint tíz főt a negatív eredményeik után haza bocsátottak. A jelenleg is megfigyelt több, mint harminc esetből sajnos három esetben kimutatták az új koronavírust – mondta Fenyvesi Zoltán.