Kiűzik a vaddisznókat az inotai lakótelepről

Vaddisznóészlelésről érkezett több lakossági bejelentés az elmúlt időszakban a polgármesteri hivatalba az inotai Készenléti-lakótelepről.

Ezért a napokban az önkormányzat felkérésére a Bátorkő Vadászati Egyesület vadriasztó és -távoltartó szerrel kente be a városrész több fáját, hogy ideiglenesen orvosolják a problémát – mondta el kérdésünkre a helyszínen Petneházy Beatrix, az inotai részönkormányzat tagja. Kiemelte, az önkormányzat ultrahangos vadriasztókat is kihelyeztet a városrészben, ezzel is biztosítva az ott élők nyugalmát.

Petneházy Beatrix elmondta, a vaddisznók lakott területre szokása ellen a városrészben élők is sokat tehetnek. A vaddisznó ugyanis elsősorban a megfelelő búvóhely, valamint a vonzó víz- és táplálékforrások miatt jelenik meg a lakott területeken. Búvóhelynek számít minden gazos és elhanyagolt terület. Vonzó számára többek között a hullott gyümölcs, a kerti zöldhulladék, valamint a háztartási szemét. Minden tevékenység, amely ezeket a vonzó tényezőket csökkenti, hozzájárul a vaddisznók jelenlétének visszaszorításához.