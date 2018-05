Kiváló kategóriát és építész – különdíjat kapott Nagyvázsony

A pályázatot azért hirdették meg, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel reflektorfénybe állítsák, azokat a települési közösségeket, amelyek kimagasló és példaértékű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat.

Magyarországi Falumegújítási Díj

Május 24-25-én, a Zala megyei Nagypáliban rendezték meg a belügyminiszter által hetedik alkalommal kiírt „Magyarországi Falumegújítási Díj” díjkiosztó ünnepségét. A falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért 2017-ben a Fejér megyei Iszkaszentgyörgynek ítélte az I. díjat a pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bizottság. Deszk (Csongrád), Dunakiliti (Győr-Moson-Sopron), Panyola (Szabolcs-Szatmár-Bereg), Tetétlen (Hajdú-Bihar) és Varsány (Nógrád) mellett Nagyvázsony is megkapta a Magyarországi Falumegújítási-díjat a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért.



Az önkormányzat nevében Fábry Szabolcs polgármester vette az elismerést és Nagyvázsony egyedüliként a Magyar Építőművészek Szövetségének különdíjában is részesült, amelyet Dukai Miklós államtitkár adott át az ünnepségen.

1800 nagyvázsonyi lakosnak kellett volna ott állnia a díjátadón

Fábry Szabolcs elmondta, hogy a sikerük titka hat pontban foglalható össze: hit, munka, munkatársak, partnerek, barátok és család. Személy szerint naponta hálát ad egészségért, családért, munkatársakért és imádkozik is értük. Kivételes dolognak tartja, hogy a családja, a munka- és képviselő társai ilyen egységet tudnak alkotni. A hit után kiemelte a csapatmunkát. Azt, hogy az önkormányzati dolgozóktól a civil szervezetekig mindenki a fejlesztések megvalósulásáért dolgozott, éppen ezért 1800 nagyvázsonyi lakosnak kellett volna ott állnia a díjátadón – vélekedett a polgármester, aki hálás a kritikusainak is, akik arra sarkallták, hogy még jobban koncentráljon a feladataira. A csapatmunkán túl szólt még a barátságok fontosságáról, amelyek sok erőt adnak és a család szerepéről. Mint mondta, nem pusztán a saját családjának a türelméért hálás, hanem a munkatársai család- és partnerkapcsolatai is benne vannak a díjban. – Azt látom, hogy akinek kiegyensúlyozott családi háttere van otthon, az tudja kiegyensúlyozottan végezni a munkáját – fogalmazott a polgármester.

Elmondta azt is, hogy nagyon büszkék a Magyar Építőművészek Szövetségének különdíjára, amellyel az átfogóan gondolkodást, a fentartható fejlesztést, valamint a lovas projekteket díjazták. Nagyvázsonyban konkrét fejlesztési elképzelésekben gondolkodnak, amit a Kinizsi tervben – egy hosszútávú fejlesztési programban – megfogalmaztak és ehhez a keresik a pályázati forrásokat. A zsűri tagjaitól megtudta azt is, hogy külön értékelték, hogy a vázsonyi fejlesztések egyharmada származik csak pályázatokból. A többit magáncégekkel, vagy nemzetközi és hazai nagy vállalatokkal közösen szervezték meg.

A kétnapos, bemutató úttal egybekötött rendezvényen, kiállítóként is jelen volt a település 17 fős küldöttsége. Vittek helyi szörpöt, vázsonyi kiflit, sajtot, kolbászt és borokat, amelyek nagyon népszerűek voltak a látogatók körében. A résztvevők megismerkedtek a házigazda településsel, Nagypálival is, amely 2015-ben a Magyarországi Falumegújítási Díj” nyertese volt. A „csodafaluban” a turizmus erősítésével és a megújuló energia felhasználásával egy fenntartható, élhető és jól működő települést hoztak létre.