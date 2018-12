Kivilágított karácsonyfát is vittek a Motoros Mikulások a veszprémi otthonba

A szokásos időben, december 6-án délután indult útnak a belvárosból a Veszprémi Motoros Egyesület rendhagyó Mikulás konvoja, amely ajándékokat vitt a Fenyveserdő Ápoló-Gondozó Otthonban fogyatékkal élő gyerekeknek.

A motorosok már negyedik alkalommal gyűltek össze, hogy Mikulás ruhába öltözve eljuttassák meglepetéseiket a Tüzér utcai otthonba. – Jótékonykodunk, mint mindig. Viszünk egy kis ajándékot azoknak, akik rászorulnak, hiszen senkit nem hagyunk az út szélén – mondta el az indulás előtt Izbéki Gábor az egyesület elnöke. Az ajándékokat támogatóktól, vállalkozóktól és legfőképpen a tagoktól, saját körből gyűjtötték össze. Mindig egyeztetnek a fogadó intézmény vezetőivel, dolgozóival is, hogy mire van a legnagyobb szüksége a gyerekeknek és azt beszerzik. Korábban vittek már mosógépet, mikrohullámúsütőt, édességeket, írószereket is. Idén főleg ropogtatni valót, süteményeket és édességeket kértek tőlük, de azért gyümölcs és néhány játék is került a meglepetések közé.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Fontos dolog, hogy támogathatjuk azokat, akik erre rászorultak. Nehéz dolog megfogalmazni, hogy az ember miért csinál ösztönös dolgokat. Ma reggel én is kaptam ajándékot a csizmámba és azt gondolom, hogy ezt nekem is viszonoznom kell valakinek – tette még hozzá Izbéki Gábor.

Torma Ágoston, aki az egyik alapító tagja a motoros egyesületnek, szintén nagyon fontosnak tartja ezt az akciót. Szerinte ez a gesztus részükről egy különösen nagy ajándék a gyerekeknek, mert így tudják, hogy őket is szeretik és számítanak is erre az ajándékra. Az idei év újdonsága az volt még, hogy egy kivilágított karácsonyfát is vittek autómentővel a gyerekeknek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS