Kívül-belül egyaránt megújul a veszprémi bölcsőde

Megkezdődhet a Módszertani bölcsőde felújítása, miután érvényes közbeszerzési ajánlatok érkeztek az önkormányzat pályázatára.

A bölcsőde az 1970-es évek végén épült, és állapota az eltelt bő négy évtized után korszerűsítésre szorul. Az önkormányzat az európai uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) két pályázatából finanszírozza a beruházást, amelynek révén belül és kívül is megújul az épület, valamint a városi bölcsődékbe több mint 200 új fejlesztőeszközt vásárolnak.

A közbeszerzési eljárást már meghirdették, ajánlatok is érkeztek rá, így a fejlesztés idén elkezdődhet. A beruházásban energetikailag korszerűsítik a Módszertani bölcsődét: kicserélik a külső nyílászárókat, szigetelik a homlokzatot és a tetőt, új fűtési csővezetéket szerelnek be, és napelemes rendszert is kiépítenek, részletezte Brányi Mária alpolgármester.

A fejlesztés során kicserélik a csoportszobák és folyosók padló- és falburkolatát, és felújítják a főzőkonyhát: elektromos készülékeket helyeznek üzembe, kicserélik a szennyvíz-, villany- és vízvezetékeket, valamint a burkolatokat. Az épület földszintjét akadálymentessé teszik, továbbá a teljes épületet kifestik. A pályázat keretében a Módszertani mellett a Vackor, a Napsugár és a Hóvirág bölcsődébe is fejlesztőeszközöket vásárolnak.

A teljes fejlesztés mintegy 300 millió forintba kerül, a pályázati források mellett mintegy 48 millió forintot önerőből biztosít az önkormányzat. A bölcsődébe jelenleg tíz csoportba közel 120 kisgyermek jár, akiknek a felújítás idejére más helyszíneken biztosítják az ellátást.