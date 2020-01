Gépkocsikat fosztogattak, a pápai bíróság előtt feleltek érte

Nyitva felejtett autókat fosztogatott két fiatal, de volt, hogy elvitték a kocsit, ha már benne volt a slusszkulcs. Az ötletgazdát a bíróság jogerősen két és fél év börtönre ítélte.

A keszthelyi fiatalkorú K. Zoltán, aki 2016 őszén lakója volt az egyik pápai lakásotthonnak, megismerkedett a helybeli 21 éves Cz. Zsolttal. A két fiatal együtt járt csavarogni, eközben az idősebb felvetette, hogy nézzék meg, melyik gépkocsit hagyták nyitva, majd kaparintsák meg a bent felejtett értékeket.

A két büntetett előéletű legénynek november–decemberben jó néhány autót sikerült átkutatnia. Többnyire utcán álló kocsik kilincsére „fogtak rá”, majd az autókból elloptak többek között cigarettát, kesztyűt, sört, 100–500 forint készpénzt. Egy KIA-ban találták a legtöbb értéket: ötezer forintot érő parfümöt, a 12 ezerre taksált dísztőrt, rágógumit, cigarettát, s persze nem hagyták ott a 10 ezer forint készpénzt sem.

A nyitott kocsik többségében semmit nem őriztek a gazdáik. Egy Fiat Mareával szerencséjük volt, mert nem elég, hogy az ajtaja nyitva maradt, még az indítókulcs is a helyén volt… Az éjszaka szarkáinak több se kellett, az elsőrendű vádlott, Cz. Zsolt a gázra lépett, s meg sem álltak Nagytevelig, majd visszafurikáztak a városba. A fiatalok felváltva vezettek, miközben egyikük nekihajtott a pápai Volán-telep kerítésének. A kocsit – kissé összetörve – visszavitték a lopás helyszínére.

A bíróság azért is felelősségre vonta az elsőrendű vádlottat, mert tudta, hogy társa még nem töltötte be a 18. évét, ezzel elkövette a kiskorú veszélyeztetését is. A lakásotthon lakójánál a büntetés kiszabásakor azt is figyelembe vették, hogy az egyik társának kulcsra zárt szekrényét villával kifeszítette, de nem talált értékes holmit a polcokon. Ugyanő az egyik barátjával Csabrendeken az egyik garázsból kitolt egy Mitsubishi Galantot, majd bementek vele Pápára, illetve visszavitték a járművet a faluba.

A pápai bíróság Cz. Zsoltot kiskorú veszélyeztetése, jármű önkényes elvétele és 18 rendbeli lopás miatt három és fél év börtönre ítélte, míg K. Zoltán egy év három hónapi fogházbüntetését két évre felfüggesztette. A törvényszék helybenhagyta a döntést azzal, hogy az elsőrendű vádlott szabadságvesztését két és fél évre mérsékelte.