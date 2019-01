Kollégáink is segítettek táskáikkal a rászorulókon

A közösségi médiában pár héttel ezelőtt egy értékes kampány kezdődött.

A Nem luxustáska felhívásban olyan nőknek próbálnak segíteni, akik szerény anyagi körülmények között élnek, illetve hajléktalanná váltak, de természetesen ebben a helyzetben is szeretnék megőrizni a méltóságukat és nőiségüket. Ami számunkra természetes, nekik sokszor elérhetetlen. A feladat pedig egyszerű: vegyél egy megunt, de jó állapotú táskát, töltsd meg alapvető tisztálkodó szerekkel, higiéniás termékkel és add le egy gyűjtőpontban. Ezzel könnyedén segítettél egy nehéz helyzetben lévő nőtársadnak.

A cél fontosságát szerkesztőségünk is átérezte, ezért kollégáink is csatlakoztak az adakozok köréhez. Az összegyűjtött táskákat csütörtök délután adtuk át a veszprémi gyűjtőpontban, a Smile Nyelviskolában Rácz Diánának. A Veszprém megyei gyűjtésről őt kérdeztük.

A kampányban önként lehetett jelentkezni gyűjtőhelyszínnek. Miért döntöttek úgy, hogy ezt ti is megteszitek?

Az iskola vezetősége határozta el, hogy csatlakozunk a kampányhoz, mi pedig örömmel fogadtuk a kezdeményezést. Ezzel nálunk létesült Veszprém megye egyetlen gyűjtőpontja. Az indulás óta sokan kerestek meg minket, mert családtagjaiktól, barátaiktól hallottak a kezdeményezésről és örültek, hogy nem csak Budapesten, hanem helyben is leadhatják az adományokat. De nem csak a veszprémiek aktívak, érkezett már több táska a balatoni régióból, Pápáról és Ajkáról is.

Ötven táskát kell elérni, hogy hivatalosan is megalakuljon a gyűjtőpont.

Igen, ezt a számot már túl is léptük, jelenleg körülbelül 80 táskánk van. Felvettük a kapcsolatot a Máltai Szeretetszolgálat veszprémi csapatával, ők fogják elszállítani tőlünk az adományokat, amelyeket helyi rászorulókhoz juttatnak majd el. Ennek az időpontjáról később adnak tájékoztatást.

Kik vesznek részt a gyűjtésben?

Nagyon vegyes az adományozok köre, a tizenéves fiataloktól a hatvan-hetven éves korosztályig megfordultak már itt. Úgy látszik tényleg mindenkinek van otthon egy olyan táskája, amit már nem használ.

Bele szoktatok nézni a táskákba?

Nem, bízunk benne, hogy a megfelelő tartalommal töltik fel. Annyit szoktunk megkérdezni, hogy van e benne fehérnemű. Ha van, akkor beleteszünk egy kis cetlit, amivel jelezzük, hogy ki van mosva a ruhanemű.

Mi a benyomásod, miért csatlakoznak a nők ehhez a kampányhoz?

Teljes mértékben átérezik a cél fontosságát. Nem az a hozzáállás jellemző, hogy ezzel a saját egójukat fényezhetik, hanem tényleg látják, hogy minden nőnek szüksége van ezekre az alapvető higiéniai termékekre. Számunkra természetes, hogy otthon a fürdőszobában van elég tusfürdünk vagy tisztasági betétünk, de nagyon sok ember nincs ilyen szerencsés helyzetben. Nekik szeretnénk ezzel segíteni.

De miért csatlakoztak kollégáink a kampányhoz? Erről kérdeztük meg egyik szerkesztőnket:

Az adakozás ma már nem a gazdagok kiváltsága, hanem egyre inkább mindannyiunk hétköznapjait átitatja. A Nem luxus táska kampány is egy ilyen, kevés energiaráfordítással megléphető segítség: magunknak is megvesszük ezeket a higiéniai termékeket, miért ne vennénk mindenből kettőt?

A nők, lányok, asszonyok, akiknek gyűjtöttünk, talán épp a mi táskánk tartalma által jutottak hozzá egy nyugodtabb hónaphoz, ahol nem kell trükközni, amikor menstruál, folyik az orra, vagy rossz szagú a lehelete. Bagatell dolgoknak tűnnek, nekünk, akiknek még sem fordul a fejünkben, mit élhetnek át azok az emberek, akik nem tudják a szépen csempézett, csilli-villi fürdőszobában kezdeni a napjukat.

Azért csatlakoztam a kezdeményezéshez, mert nem bírtam elmenni mellette. A szükség idején, ha elfordulunk saját nőtársainktól, ki fog segíteni? Ők is valakinek az anyja, a lánya, a régi szerelme, az özvegye. A Napló és a veol.hu hölgy kollégái is – és ezért kiemelten hálás vagyok mindannyiuknak – a szívükön viselték a kampányt. Kilenc táskával tudtunk hozzátenni, hogy Veszprémben is sikeres lehessen a gyűjtés, és helyben szétoszthassák a rászorulóknak.

Te is csatlakoznál a kampányhoz? Január 31-ig még megteheted, csak fogj egy táskát töltsd meg alapvető higiéniai dolgokkal és vidd el Smile Nyelviskolába, amit Veszprémben Szeglethy utca 4-es szám alatt találsz meg.

Hogy pontosan mit tehetsz a csomagba ide kattintva megnézheted.